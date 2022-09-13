Yanlış bildiğinize eminiz: Klişeleşmiş yanlış bilgilerin doğrusu nedir?
PARMAK KITLATMAK ZARARLIDIR
Çıtlatma sırasında parmaklardaki bağ dokusunun zedelenmesi ya da burkulma gibi vakalara çok nadir olarak rastlanmıştır.
Parmak kıtlatmak kireçlenmeye veya başka bir soruna neden olmaz. Kıtlama sesi, eklemler hareket ettiğinde oluşan gaz baloncuğundan çıkar. Kısacası, eğer parmaklarınızı çıtlatmayı seviyorsanız, bu alışkanlığı sürdürmenizde bir sorun yok denebilir.
ÇİN SEDDİ UZAYDAN GÖRÜLEBİLİR
Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.
İnsan yapımı hiçbir cisim, ne Ay'dan, ne de Dünya'nın yörüngesindeki uzay araçlarından çıplak gözle görülebilmektedir. Sadece çok nadir koşullarda ve çok ayrık arazilerde bulunan cisimler, çok nadir zamanlarda uzay yörüngesinden görülebilmektedir. Ay'dan ise bunları dahi çıplak gözle görmek olanaksızdır. İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.
GÖKKUŞAĞINDA 7 RENK VARDIR
Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir.İşin aslı, gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır, ancak insanın renk algısı, ortada bir kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gökkuşaklarında ise insan gözünün görebileceği 7'den fazla kuşak bulunur.
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