Yanlış bildiğinize eminiz: Klişeleşmiş yanlış bilgilerin doğrusu nedir?

ÇİN SEDDİ UZAYDAN GÖRÜLEBİLİR

Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

İnsan yapımı hiçbir cisim, ne Ay'dan, ne de Dünya'nın yörüngesindeki uzay araçlarından çıplak gözle görülebilmektedir. Sadece çok nadir koşullarda ve çok ayrık arazilerde bulunan cisimler, çok nadir zamanlarda uzay yörüngesinden görülebilmektedir. Ay'dan ise bunları dahi çıplak gözle görmek olanaksızdır. İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.