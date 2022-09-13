Yanlış bildiğinize eminiz: Klişeleşmiş yanlış bilgilerin doğrusu nedir?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 17:25
<p><strong>ARKA PLANDAKİ UYGULAMALAR TELEFONU YAVAŞLATIR</strong></p> <p>Arka planda çalışan uygulamaları sürekli kapatmanın telefona hiçbir faydası yok. Zaten telefonlar belirli sayıda uygulamanın çalışmasına izin veriyor.</p>

ARKA PLANDAKİ UYGULAMALAR TELEFONU YAVAŞLATIR

Arka planda çalışan uygulamaları sürekli kapatmanın telefona hiçbir faydası yok. Zaten telefonlar belirli sayıda uygulamanın çalışmasına izin veriyor.

<p><strong>CAM KATI BİR MADDEDİR</strong></p> <p>Cam şekilsiz bir maddedir.</p>

CAM KATI BİR MADDEDİR

Cam şekilsiz bir maddedir.

<p><strong>TELEFONU ŞARJDA BIRAKMAK ZARARLIDIR</strong></p> <p>Akıllı telefonlar pil dolduğunda elektrik akımını keserler. Yani yüzde 100 şarj dolumu olduğunda telefonu fişten çekmezseniz hiçbir şey olmaz; ne telefon patlar ne de batarya ömrü kısalır.</p>

TELEFONU ŞARJDA BIRAKMAK ZARARLIDIR

Akıllı telefonlar pil dolduğunda elektrik akımını keserler. Yani yüzde 100 şarj dolumu olduğunda telefonu fişten çekmezseniz hiçbir şey olmaz; ne telefon patlar ne de batarya ömrü kısalır.

<p><strong>YARASALAR KÖRDÜR</strong></p> <p>Yarasalar kör değildir. Yarasa türlerinin yaklaşık yüzde 70’i hareket etmek için ekolokasyon kullansa da bütün yarasa türlerinin gözleri ve görme yetisi vardır.</p>

YARASALAR KÖRDÜR

Yarasalar kör değildir. Yarasa türlerinin yaklaşık yüzde 70’i hareket etmek için ekolokasyon kullansa da bütün yarasa türlerinin gözleri ve görme yetisi vardır.

<p><strong>DEVE KUŞLARI KAFALARINI KUMA GÖMER</strong></p> <p>Deve kuşları düşmanlarından gizlenmek için kafalarını kuma gömmez. Deve kuşları beslenirken bazen kum ve çakıl taşı yerler. Sert taşlar yedikleri besinleri öğütmelerine yardımcı olur. Uzaktan bakıldığında da başlarını kuma gömmüş gibi görünürler.</p>

DEVE KUŞLARI KAFALARINI KUMA GÖMER

Deve kuşları düşmanlarından gizlenmek için kafalarını kuma gömmez. Deve kuşları beslenirken bazen kum ve çakıl taşı yerler. Sert taşlar yedikleri besinleri öğütmelerine yardımcı olur. Uzaktan bakıldığında da başlarını kuma gömmüş gibi görünürler.

<p><strong>MEGAPİKSEL YÜKSEKSE KAMERA İYİDİR</strong></p> <p>Kameranın megapiksel değeri, yalnızca fotoğrafın boyutunu gösterir. Mercek kalitesi, sensör ebatı vb. dinamikler ile fotoğrafın kalitesi belirlenebilir. Megapiksel yalnızca bir etkendir ve en önemli etken değildir.</p>

MEGAPİKSEL YÜKSEKSE KAMERA İYİDİR

Kameranın megapiksel değeri, yalnızca fotoğrafın boyutunu gösterir. Mercek kalitesi, sensör ebatı vb. dinamikler ile fotoğrafın kalitesi belirlenebilir. Megapiksel yalnızca bir etkendir ve en önemli etken değildir.

<p><strong>DÖRT TANE TAT ALMA DUYUMUZ VAR</strong></p> <p>Tatlı, tuzlu, acı ve ekşi tatların yanı sıra dilimizde ‘umami’ adı verilen tuzlu ve ete benzeyen tatları algılayabilen bir tat tomurcuğu var. Yani bugün acı, ekşi , tatlı , tuzlu ve umami tatlar olarak tanımlanan 5 temel tat vardır.</p>

DÖRT TANE TAT ALMA DUYUMUZ VAR

Tatlı, tuzlu, acı ve ekşi tatların yanı sıra dilimizde ‘umami’ adı verilen tuzlu ve ete benzeyen tatları algılayabilen bir tat tomurcuğu var. Yani bugün acı, ekşi , tatlı , tuzlu ve umami tatlar olarak tanımlanan 5 temel tat vardır.

<p><strong>PARMAK KITLATMAK ZARARLIDIR</strong></p> <p>Çıtlatma sırasında parmaklardaki bağ dokusunun zedelenmesi ya da burkulma gibi vakalara çok nadir olarak rastlanmıştır. </p> <p>Parmak kıtlatmak kireçlenmeye veya başka bir soruna neden olmaz. Kıtlama sesi, eklemler hareket ettiğinde oluşan gaz baloncuğundan çıkar. Kısacası, eğer parmaklarınızı çıtlatmayı seviyorsanız, bu alışkanlığı sürdürmenizde bir sorun yok denebilir.</p>

PARMAK KITLATMAK ZARARLIDIR

Çıtlatma sırasında parmaklardaki bağ dokusunun zedelenmesi ya da burkulma gibi vakalara çok nadir olarak rastlanmıştır. 

Parmak kıtlatmak kireçlenmeye veya başka bir soruna neden olmaz. Kıtlama sesi, eklemler hareket ettiğinde oluşan gaz baloncuğundan çıkar. Kısacası, eğer parmaklarınızı çıtlatmayı seviyorsanız, bu alışkanlığı sürdürmenizde bir sorun yok denebilir.

<p><strong>AYNI YERE İKİ KEZ YILDIRIM DÜŞMEZ</strong></p> <p>Aynı yere iki kez yıldırım düşmeyeceği en yaygın batıl inançlardan biri. New York City’deki Empire State Binası’na yılda yaklaşık 100 kez yıldırım düşer.</p>

AYNI YERE İKİ KEZ YILDIRIM DÜŞMEZ

Aynı yere iki kez yıldırım düşmeyeceği en yaygın batıl inançlardan biri. New York City’deki Empire State Binası’na yılda yaklaşık 100 kez yıldırım düşer.

<p><strong>ÇİN SEDDİ UZAYDAN GÖRÜLEBİLİR</strong></p> <p>Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.</p> <p>İnsan yapımı hiçbir cisim, ne Ay'dan, ne de Dünya'nın yörüngesindeki uzay araçlarından çıplak gözle görülebilmektedir. Sadece çok nadir koşullarda ve çok ayrık arazilerde bulunan cisimler, çok nadir zamanlarda uzay yörüngesinden görülebilmektedir. Ay'dan ise bunları dahi çıplak gözle görmek olanaksızdır. İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.</p>

ÇİN SEDDİ UZAYDAN GÖRÜLEBİLİR

Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

İnsan yapımı hiçbir cisim, ne Ay'dan, ne de Dünya'nın yörüngesindeki uzay araçlarından çıplak gözle görülebilmektedir. Sadece çok nadir koşullarda ve çok ayrık arazilerde bulunan cisimler, çok nadir zamanlarda uzay yörüngesinden görülebilmektedir. Ay'dan ise bunları dahi çıplak gözle görmek olanaksızdır. İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

<p><strong>GÖKKUŞAĞINDA 7 RENK VARDIR</strong></p> <p>Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir.İşin aslı, gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır, ancak insanın renk algısı, ortada bir kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gökkuşaklarında ise insan gözünün görebileceği 7'den fazla kuşak bulunur.</p>

GÖKKUŞAĞINDA 7 RENK VARDIR

Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir.İşin aslı, gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır, ancak insanın renk algısı, ortada bir kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gökkuşaklarında ise insan gözünün görebileceği 7'den fazla kuşak bulunur.

<p><strong>PİSA KULESİ YAMUK YAPILMIŞTIR</strong></p> <p>İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak tasarlanmış. Fakat yapıldığı tarih olan 1173 yılından itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye doğru kaymaya başlamıştır.</p>

PİSA KULESİ YAMUK YAPILMIŞTIR

İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak tasarlanmış. Fakat yapıldığı tarih olan 1173 yılından itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye doğru kaymaya başlamıştır.

<p><strong>KELEBEKLERİN ÖMRÜ BİR GÜNDÜR</strong></p> <p>Bazı yetişkin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilenler, kış uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilir.</p>

KELEBEKLERİN ÖMRÜ BİR GÜNDÜR

Bazı yetişkin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilenler, kış uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilir.

<p><strong>İNSANLAR, BEYNİNİN SADECE YÜZDE 10'UNU KULLANIR</strong></p> <p>Beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerin belirttiğine göre, beynimizdeki tüm sinirler çeşitli eylemler sırasında kullanılıyor.</p>

İNSANLAR, BEYNİNİN SADECE YÜZDE 10'UNU KULLANIR

Beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerin belirttiğine göre, beynimizdeki tüm sinirler çeşitli eylemler sırasında kullanılıyor.

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