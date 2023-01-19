Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı?

İNSANLIK ŞU ANDA KENDİ SONUNA GETİRMEYE 100 SANİYE KADAR YAKIN

Bununla birlikte, Kıyamet Günü Saati’in yelkovan ve akrebi şu anda gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlı şekilde bulunuyor. Gece yarısı ise nükleer felaketi gösteriyor.. Yani, insanlık şu an sahip olduğu nükleer silahların tamamının kullanılması ile 100 saniye içinde kendini yok edebilir. Başlangıçta saat gece yarısına yedi dakika olarak ayarlanmıştı.