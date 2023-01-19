Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı?
Ünlü fizikçi Albert Einstein tarafından hayata geçirilen ve 75 yılı aşkın bir süredir insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncelleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken, dünya çapında tahribat yaratan iklim felaketleri ve ekonomik krizler nedeniyle saatin geriye alınması beklenmiyor.
Önde gelen bilim ve güvenlik uzmanlarının insan varlığının tehlikeleri hakkındaki yargılarını temsil eden "Kıyamet Günü Saati"ne (Doomsday Clock) bir güncelleme geliyor.
Ntv'de yer alan habere göre, Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni) 24 Ocak’ta Türkiye saati ile 18:00’de sembolik saatin güncelleneceğini duyurdu. Bilim insanları, bu saati "insanlığın kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu" olarak tanımlıyor.
Bununla birlikte Kıyamet Günü Saati’nin güncellenme kararı Bulletin of Atomic Scientists'ın bilim ve güvenlik kurulu ile 11 Nobel ödüllü kişinin de yer aldığı bir kurul tarafından alındı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİLİ OLACAK
Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için Rusya-Ukrayna savaşının, biyolojik tehditlerin, nükleer silahların yayılmasının, devam eden iklim krizinin, devlet destekli dezenformasyon kampanyalarının ve yıkıcı teknolojilerin dikkate alınacağını belirtti.
İNSANLIK ŞU ANDA KENDİ SONUNA GETİRMEYE 100 SANİYE KADAR YAKIN
Bununla birlikte, Kıyamet Günü Saati’in yelkovan ve akrebi şu anda gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlı şekilde bulunuyor. Gece yarısı ise nükleer felaketi gösteriyor.. Yani, insanlık şu an sahip olduğu nükleer silahların tamamının kullanılması ile 100 saniye içinde kendini yok edebilir. Başlangıçta saat gece yarısına yedi dakika olarak ayarlanmıştı.
Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.
EINSTEIN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN KURULDU
Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Erdoğan'dan seçim tarihine yönelik mesaj
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- Kara deliğe dönüşen proje!