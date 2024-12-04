Dünyaca ünlü medyumdan sıradışı kehanet: 'İlk temas gerçekleşecek...'
İngiltere’nin ünlü medyumu Deborah Davies, 2025 yılına dair iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü önceden tahmin eden Davies, bu kez daha sıradışı bir iddiada bulundu.
Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken medyum Deborah Davies, bu kez de 2025 yılı için kehanetlerini açıkladı.
Davies, uzaylıların insanlıkla fiziksel temas kuracağını iddia ederek, “Artık bizden saklanmayacaklar ve bize zarar vermek istemiyorlar” dedi.
BÜYÜK SÜRPRİZLER YOLDA...
Dailystar’a konuşan Davies, 2025’in insanlık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Fenomen medyum, dünya dışı varlıkların iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığa yardım etmek istediğini öne sürdü.
Davies, “Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bu kez de gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler” dedi.
"UFO GÖZLEMLERİNDE ARTIŞ OLACAK"
Davies’in açıklamalarına göre, 2025 yılında UFO gözlemleri önemli ölçüde artacak.
Medyum bu durumu, “Göklerimizde uzaylı varlıkların daha sık görünmesine tanık olacağız. Ancak 2025’in sonlarına doğru, hükümetlerin sessiz kalma çabalarına rağmen fiziksel temaslar büyük bir artış gösterecek” sözleriyle açıkladı.
DOST MU DÜŞMAN MI?
Sputnik'te yer alan habere göre, uzaylılar bu kez düşman değil, birer dost olarak karşımıza çıkacak. İnsanlığı yok olmanın eşiğinden kurtarmaya niyetli olduklarını öne süren medyum, uzaylıların özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığa yardım edeceğini vurguladı.
"İNSANLIK TARİHİNE DAMGA VURACAKLAR"
Davies, "Dünya dışı varlıkların gökyüzündeki artışı kaçınılmaz. Bu durum, insanlığın evrenle olan bağını yeniden tanımlayabilir. Uzaylılar bir kez daha insanlık tarihine damga vuracak" diyor...
Editörün notu: Biz de okuyucularımıza, "Kehanetlerini okumak eğlenceli olsa da kahinlerin öngörülerine bel bağlamamalıyız" diyor ve 2025'in insanlığa huzur ve barış getirmesini ümit ediyoruz...
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