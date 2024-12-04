Dünyaca ünlü medyumdan sıradışı kehanet: 'İlk temas gerçekleşecek...'

Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünü doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken medyum Deborah Davies, bu kez de 2025 yılı için kehanetlerini açıkladı.

Davies, uzaylıların insanlıkla fiziksel temas kuracağını iddia ederek, “Artık bizden saklanmayacaklar ve bize zarar vermek istemiyorlar” dedi.