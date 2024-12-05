'Yüzük parmağı, işaret parmağından uzunsa...' Bilim insanlarından çarpıcı keşif!

Bu oran, cinsiyet hormonlarının doğum öncesi etkilerini yansıtan bir biyolojik işaret olarak kabul ediliyor. Swansea Üniversitesi’nden Prof. John Manning, "Uzun bir yüzük parmağı, yüksek testosteron seviyelerini; uzun bir işaret parmağı ise yüksek östrojen seviyelerini işaret eder," diyor.

Bu bilimsel gerçeklikten hareket eden araştırmacılar, "insanların içki alışkanlıklarıyla parmak uzunlukları arasında" beklenmedik bir bağlantı ortaya çıkardı...