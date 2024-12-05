'Yüzük parmağı, işaret parmağından uzunsa...' Bilim insanlarından çarpıcı keşif!
Parmaklarınızın birbirine oranı ile alışkanlıklarınız hakkında bir bağlantı olabilir. Bilim insanlarının bu yeni keşfi, vücudumuzda saklı kalmış şifrelerden birine ışık tutuyor.
PARMAK ORANI NASIL BELİRLENİR?
Parmak uzunlukları arasındaki oran (2D:4D oranı) doğum öncesinde belirleniyor ve rahimde maruz kalınan hormonlar bu durumu etkiliyor.
Östrojen hormonuna daha fazla maruz kalan bireylerin işaret parmağı genelde yüzük parmağından uzun oluyor. Testosterona daha fazla maruz kalanlarda ise yüzük parmağı daha uzun olabiliyor.
Bu oran, cinsiyet hormonlarının doğum öncesi etkilerini yansıtan bir biyolojik işaret olarak kabul ediliyor. Swansea Üniversitesi’nden Prof. John Manning, "Uzun bir yüzük parmağı, yüksek testosteron seviyelerini; uzun bir işaret parmağı ise yüksek östrojen seviyelerini işaret eder," diyor.
Bu bilimsel gerçeklikten hareket eden araştırmacılar, "insanların içki alışkanlıklarıyla parmak uzunlukları arasında" beklenmedik bir bağlantı ortaya çıkardı...
Araştırma, 258 üniversite öğrencisinin parmak oranlarını ve alkol tüketim alışkanlıklarını inceledi. Katılımcıların 169'u kadındı.
Çalışma, yüzük parmağı daha uzun olan kişilerin, daha fazla alkol tüketme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.
ERKEKLERDE ETKİLER DAHA GÜÇLÜ
Araştırma, testosteronun etkilerinin erkeklerde daha belirgin olduğunu gösterdi. Özellikle alkol bağımlısı bireylerde yüzük parmağının işaret parmağına göre çok daha uzun olduğu gözlemlendi.
HORMONLAR VE ALKOL TÜKETİMİ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Çalışma, doğum öncesi testosteron ve östrojen seviyelerinin, bireylerin alkol kullanma olasılığı üzerinde etkili olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu bağlantı nedensellik değil, yalnızca bir ilişkiyi işaret ediyor.
Profesör Manning, "Alkol tüketimi hem toplumsal hem de ekonomik anlamda büyük bir sorun. Bu nedenle, bireyler arasındaki farklılıkları anlamak çok önemli," diyor.
PARMAK ORANLARININ DİĞER ALANLARDAKİ ROLÜ
Parmak oranları, yalnızca alkol tüketimiyle değil, aynı zamanda spor yeteneği, agresyon seviyesi ve risk alma eğilimi gibi birçok başka davranışla da ilişkilendiriliyor.
Bu tür biyolojik işaretlerin araştırılması, bireylerin genetik yatkınlıklarının anlaşılmasında ve potansiyel risk faktörlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.
BU ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ...
Bilim insanları, bu tür çalışmaların, alkol bağımlılığının altında yatan nedenleri daha iyi anlamaya ve bireysel önlemler geliştirmeye katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
Editörün notu: Parmak oranınız kaderinizi belirlemiyor, ancak davranışlarınızı anlamada bir ipucu sunabilir.
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