Komandolar Ordu'dan Suriye'ye gönderildi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:03

Suriye'ye gidecek Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Jandarma Komando Taburu için uğurlama töreni düzenlendi.

Fatsa ilçesindeki komando taburunda düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, "Suriye'de askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle ve tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiklerini" söyledi.

Suriye'ye uğurladıkları komandoların alınlarının akıyla döneceğine inançlarının tam olduğunu ifade eden Öksüz, "Tüm kahraman askerlerimize Suriye'de başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin. Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bize emanettir. Göreviniz mübarek, göreviniz ve bahtınız açık olsun, Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Törenin ardından 120 komando, yeni görev yerlerine gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da katıldı.