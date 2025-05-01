Pagan ritüellerinden işçi bayramına 1 Mayıs'ın bilinmeyenleri

MAIOUMA FESTİVALİ

Maiouma her üç yılda bir düzenlenen, 'Dionysos ve Afrodit’in Gizemleri' olarak bilinen, geceleyin yapılan bir festivaldi ve aynı zamanda 'Orgia' (Orgiler) ismiyle de anılırdı. Bu kutlamalara 'Maioumas' adı verilmesinin sebebi ise Mayıs ayında gerçekleşmesiydi.

1 Mayıs günü başlayan bu şenliklerde, 30 gece süren eğlenceler imparatorluk tarafından finanse edilirdi. Maiouma, ihtişamlı ziyafetler ve adaklarla kutlanırdı. Ancak şehvet düşkünlüğüyle nam salan bu festival, İmparator Konstantin döneminde yasaklandı.