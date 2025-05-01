Skandal iddia... Hacettepe Üniversitesi'nde 1 Mayıs bildirisi dağıtan öğrencilere saldırı!
Hacettepe Üniversitesi yurtlarında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bildiri dağıtan öğrencilere gece iki kez saldırıda bulunulduğu, bazı öğrencilerin yaralandığı iddia edildi.
Hacettepe Üniversitesi yurtlarında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bildiri dağıtan öğrenciler gece saatlerinde iki kez saldırıya uğradı. Bazı öğrencilerin yaralanması dolayısıyla olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ve çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği yurtta, saldırıya karıştığı savunulan kişiler ayrı bir alana alınırken, can güvenliğinin sağlanmadığını düşünen bazı öğrenciler odalarına dönmeyi reddetti.
"YURTLARIMIZDA SALDIRIYA UĞRAMAK İSTEMİYORUZ"
Olaylara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmasını ve sorumluların tespit edilmesini istedi.
Öğrenci topluluğu adına konuşma yapan bir öğrenci, güvenli kampüsler istediklerini belirterek, "Kendi yurtlarımızda saldırılara uğramak istemiyoruz. Buna karşı mücadelemizi büyütüyoruz" dedi.
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