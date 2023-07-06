Putin'e isyan eden Prigojin'in malikanesi basıldı, gizli fotoğraflar ortalığa saçıldı!

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2023 Perşembe, 18:14
<p>24 Haziran'da Rusya'nın güneyindeki <strong>Rostov-on-Don</strong> kentinde kontrolü ele geçirerek Putin'e karşı isyan başlatan, Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu <strong>Yevgeni Prigojin</strong>'in <strong>St Petersburg</strong>'taki malikânesi ve ofisi Rus güvenlik güçleri tarafından basıldı.</p>

24 Haziran'da Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinde kontrolü ele geçirerek Putin'e karşı isyan başlatan, Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in St Petersburg'taki malikânesi ve ofisi Rus güvenlik güçleri tarafından basıldı.

<p>Böylelikle Prigojin'in ihtişam dolu yaşamı gözler önüne serildi.</p>

Böylelikle Prigojin'in ihtişam dolu yaşamı gözler önüne serildi.

<p>Malikânede yok yok... İbadet etmek için tasarlanmış bir <strong>"mini kilise"</strong> bile mevcut.</p>

Malikânede yok yok... İbadet etmek için tasarlanmış bir "mini kilise" bile mevcut.

<p>Prigojin'in ofisinden görüntüler. </p>

Prigojin'in ofisinden görüntüler. 

<p>Malikanenin resepsiyon odasındaki bilardo masasının yanında, üzerinde <strong>'önemli görüşmelerde kullanılmak üzere'</strong> yazılı dev bir balyoz göze çarpıyor.</p>

Malikanenin resepsiyon odasındaki bilardo masasının yanında, üzerinde 'önemli görüşmelerde kullanılmak üzere' yazılı dev bir balyoz göze çarpıyor.

<p>Yatak odasından görüntüler...</p>

Yatak odasından görüntüler...

<p>Rus devlet televizyonu tarafından yayınlanan baskın görüntülerde, geniş bir merdivenin dibine kuyruklu bir piyano görülüyor.</p>

Rus devlet televizyonu tarafından yayınlanan baskın görüntülerde, geniş bir merdivenin dibine kuyruklu bir piyano görülüyor.

<p>Ana salon</p>

Ana salon

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<p>Kapalı yüzme havuzu</p>

Kapalı yüzme havuzu

<p>Jakuzi </p>

Jakuzi 

<p>İlkyardım odası</p>

İlkyardım odası

<p>Çeşitli para birimlerinden oluşan para destelerinin <strong>86 milyon pound (2.84 milyar TL)</strong> civarında olduğu söyleniyor...</p>

Çeşitli para birimlerinden oluşan para destelerinin 86 milyon pound (2.84 milyar TL) civarında olduğu söyleniyor...

<p>Altın külçeleri</p>

Altın külçeleri

<p>Çeşitli tiplerde silah ve mühimmat</p>

Çeşitli tiplerde silah ve mühimmat

<p>Üzerinde madalya ve brövelerin olduğu bir askeri üniforma </p>

Üzerinde madalya ve brövelerin olduğu bir askeri üniforma 

<p>Çeşitli tiplerde peruklar</p>

Çeşitli tiplerde peruklar

<p>Rakiplerine ait olduğu söylenen kesik başlardan oluşan kafataslarını içeren bir fotoğraf</p>

Rakiplerine ait olduğu söylenen kesik başlardan oluşan kafataslarını içeren bir fotoğraf

<p>Kimlik kartları</p>

Kimlik kartları

<p>ve binbir surat Prigojin...</p>

ve binbir surat Prigojin...

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