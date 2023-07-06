Putin'e isyan eden Prigojin'in malikanesi basıldı, gizli fotoğraflar ortalığa saçıldı!
24 Haziran'da Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinde kontrolü ele geçirerek Putin'e karşı isyan başlatan, Rus paralı asker grubu Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in St Petersburg'taki malikânesi ve ofisi Rus güvenlik güçleri tarafından basıldı.
Böylelikle Prigojin'in ihtişam dolu yaşamı gözler önüne serildi.
Malikânede yok yok... İbadet etmek için tasarlanmış bir "mini kilise" bile mevcut.
Prigojin'in ofisinden görüntüler.
Malikanenin resepsiyon odasındaki bilardo masasının yanında, üzerinde 'önemli görüşmelerde kullanılmak üzere' yazılı dev bir balyoz göze çarpıyor.
Yatak odasından görüntüler...
Rus devlet televizyonu tarafından yayınlanan baskın görüntülerde, geniş bir merdivenin dibine kuyruklu bir piyano görülüyor.
Ana salon
Kapalı yüzme havuzu
Jakuzi
İlkyardım odası
Çeşitli para birimlerinden oluşan para destelerinin 86 milyon pound (2.84 milyar TL) civarında olduğu söyleniyor...
Altın külçeleri
Çeşitli tiplerde silah ve mühimmat
Üzerinde madalya ve brövelerin olduğu bir askeri üniforma
Çeşitli tiplerde peruklar
Rakiplerine ait olduğu söylenen kesik başlardan oluşan kafataslarını içeren bir fotoğraf
Kimlik kartları
ve binbir surat Prigojin...
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