Rus gemileri Suriye'den ayrıldı mı? Uydu görüntüleri yayınlandı...
BBC Verify (Doğrulama) ekibi, uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler sonrası, Rus deniz kuvvetlerine ait gemilerin Suriye'deki ana limanlarından ayrıldığını duyurdu. Peki, bu geçici bir ayrılık mı? Rusya'nın Suriye politikası önümüzdeki süreçte nasıl şekillenecek?
5 ARALIK VE 10 ARALIK'TA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER
Uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından 10 Aralık'ta çekilen görüntüler, Pazar gününden bu yana Tartus deniz üssünden bazı gemilerin ayrıldığını ve Akdeniz açıklarında demirlediklerini gösteriyor.
Öte yandan aynı gün çekilen diğer görüntüler, Rusya'nın Suriye'deki ana hava üssü Hmeymim'de faaliyetlerin devam ettiğini, pistte jetlerin açıkça görülebildiğini ortaya koyuyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın bölgedeki askeri varlığı konusunda yeni yetkililerle görüşmeler yapılacağını belirtti.
Peskov, "Şu anda güvenliği sağlayanlarla temas kurmak için her türlü çaba gösteriliyor ve tabii ki ordumuz da gerekli tüm önlemleri alıyor" dedi. Peskov daha önce, üslerin geleceği hakkında spekülasyon yapmanın "erken" olduğunu söylemişti.
"KIYIDAN 13 KM AÇIKTA DEMİRLEDİLER"
Tartus deniz üssü, Rusya'nın Karadeniz Filosu unsurlarını barındırıyor ve Rusya'nın Akdeniz'deki tek bakım ve ikmal merkezi olma özelliğini taşıyor. 1970'lerde Sovyetler Birliği tarafından kurulan üs, 2012 yılında genişletildi ve modernize edildi.
Bu üs, Rus gemilerinin Akdeniz'de kalmasını sağlıyor ve Boğazlar üzerinden Karadeniz'deki limanlara dönme gereksinimini ortadan kaldırıyor. Ayrıca derin su limanı olarak nükleer filo denizaltılarına da ev sahipliği yapabiliyor.
Yeni uydu görüntüleri, Moskova'nın en azından geçici olarak gemilerini limanın dışına çıkardığını gösteriyor. İki güdümlü füze fırkateyni, Suriye kıyılarının yaklaşık 13 km (8 mil) açığında demirlemiş durumda. Önceki görüntülerde görülen, filonun geri kalanının şu anda nerede olduğu bilinmiyor.
"RUSYA BEKLEME POZİSYONUNDA..."
Gemilerin ayrılışının Tartus'tan kalıcı bir çekilmenin parçası olup olmadığı ise belirsiz. Son haftalarda uydu görüntüleri, gemilerin sık sık limandan ayrılıp döndüğünü gösteriyor.
Janes savunma istihbarat analistlerinden Mike Plunkett, Rus hareketlerinin "gemilerinin saldırıya karşı savunmasız kalmamasını sağlamak için gerçekleştirildiği" izlenimi verdiğini belirtti. Plunkett, "Suriye'deki isyancıların saldırısından mı yoksa Tartus'taki Suriye varlıklarına yönelik herhangi bir İsrail saldırısının, dolaylı da olsa hasar almaktan mı endişe ettikleri bilinmiyor" diye ekledi.
Eski Belçikalı deniz teğmeni ve analist Frederik Van Lokeren ise, Rus gemilerinin şu anda Moskova'nın bir sonraki hamlesini tartışırken bekleme pozisyonunda olduğunu söyledi.
"Şu anda bir belirsizlik içindeler çünkü ne olacağını tam olarak bilmiyorlar," dedi Van Lokeren. "Gemilerin orada beklemesi, Rusya'nın bu bölgedeki tüm deniz varlıklarını hemen geri çekmek istemediğini gösteriyor olabilir. Bu, bölgesel ortaklarla bu gemileri nereye konuşlandırabileceklerini müzakere ettiklerine dair bir işaret olabilir."
LİBYA'YA TAŞINABİLİRLER Mİ?
Analistler, Rusya'nın Tartus deniz üssünü kapatmaya zorlanması durumunda, varlığını Libya'nın Tobruk kentine taşıyabileceğini öne sürüyorlar. Bölge, Kremlin destekli Halife Hafter'in kontrolü altında ve halihazırda bazı Rus hava üslerine ev sahipliği yapıyor.
Ancak Tartus'tan çekilmenin oldukça maliyetli olacağını söyleyen Van Lokeren, bu hamlenin Rus gemilerini NATO üslerine daha da yaklaştıracağını, bu da gemilerin izlenmesini kolaylaştıracağını kaydetti. Şu anda, Rusya'nın Tartus'tan ekipman çıkarmak için gerekli deniz varlıklarını taşımakta olduğuna dair bir işaret bulunmadığını belirtti.
2015'ten bu yana Hmeymim hava üssü, Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'daki operasyonlarının önemli bir parçası oldu.
Üs, ülkenin dört bir yanında düzenlenen yıkıcı hava saldırıları ve Afrika'ya yönelk sevkıyatların yönetildiği bir merkezdi.
MOSKOVANIN BİR TAHLİYE PLANI VAR MI?
Öte yandan, BBC Verify tarafından incelenen uydu görüntüleri, 10 Aralık'ta pistte hala en az iki büyük jet (IL-76 nakliye uçağı) ve helikopterlerin bulunduğunu gösterdi.
Jane's Defence Weekly analistleri, hava savunma sistemlerinin halihazırda üssün kuzeybatı köşesinde görülebildiğini kaydetti.
Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda analist olan Dara Massicot, Pazar günü X platformunda yaptığı paylaşımda, hava üssünün tahliye edilmesinin, uydu görüntülerinde görünenden çok daha büyük çaplı bir hava taşımacılığı operasyonu gerektireceğini söyledi.
BBC'ye göre bu durum, "Moskova'nın yakın bir tahliye planı olmadığını" düşündürüyor.
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