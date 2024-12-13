Rus gemileri Suriye'den ayrıldı mı? Uydu görüntüleri yayınlandı...

"RUSYA BEKLEME POZİSYONUNDA..."

Gemilerin ayrılışının Tartus'tan kalıcı bir çekilmenin parçası olup olmadığı ise belirsiz. Son haftalarda uydu görüntüleri, gemilerin sık sık limandan ayrılıp döndüğünü gösteriyor.

Janes savunma istihbarat analistlerinden Mike Plunkett, Rus hareketlerinin "gemilerinin saldırıya karşı savunmasız kalmamasını sağlamak için gerçekleştirildiği" izlenimi verdiğini belirtti. Plunkett, "Suriye'deki isyancıların saldırısından mı yoksa Tartus'taki Suriye varlıklarına yönelik herhangi bir İsrail saldırısının, dolaylı da olsa hasar almaktan mı endişe ettikleri bilinmiyor" diye ekledi.

Eski Belçikalı deniz teğmeni ve analist Frederik Van Lokeren ise, Rus gemilerinin şu anda Moskova'nın bir sonraki hamlesini tartışırken bekleme pozisyonunda olduğunu söyledi.

"Şu anda bir belirsizlik içindeler çünkü ne olacağını tam olarak bilmiyorlar," dedi Van Lokeren. "Gemilerin orada beklemesi, Rusya'nın bu bölgedeki tüm deniz varlıklarını hemen geri çekmek istemediğini gösteriyor olabilir. Bu, bölgesel ortaklarla bu gemileri nereye konuşlandırabileceklerini müzakere ettiklerine dair bir işaret olabilir."