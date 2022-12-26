Rusya'nın başkenti Moskova yeni yıla hazır

AA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:31
<p>Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.</p>

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

<p>Başkentin pek çok yerinde, yılbaşı gecesi kafe, restoran, bar ve gece kulüpleri açık olacak.</p>

Başkentin pek çok yerinde, yılbaşı gecesi kafe, restoran, bar ve gece kulüpleri açık olacak.

<p>Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan ve çevresindeki parklar, meydanlar, bazı caddeler ile binalar renkli ışıklar ve çam ağaçlarıyla süslendi.</p>

Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan ve çevresindeki parklar, meydanlar, bazı caddeler ile binalar renkli ışıklar ve çam ağaçlarıyla süslendi.

<p>Noel pazarlarının da açık olduğu şehrin çeşitli noktalarına vatandaşlar akın etti.</p>

Noel pazarlarının da açık olduğu şehrin çeşitli noktalarına vatandaşlar akın etti.

<p>31 Aralık ile 8 Ocak 2023 arasında ülke genelinde ilan edilen yeni yıl tatilinde, kent sakinleri buz pateni pistlerini ziyaret edebilecek.</p>

31 Aralık ile 8 Ocak 2023 arasında ülke genelinde ilan edilen yeni yıl tatilinde, kent sakinleri buz pateni pistlerini ziyaret edebilecek.

<p>Öte yandan, Moskova Belediyesinin aldığı kararla, yeni yıl tatilinde geniş kitlelerin katıldığı eğlence programları, yılbaşı gecesi de havai fişek gösterileri yapılmayacak.</p>

Öte yandan, Moskova Belediyesinin aldığı kararla, yeni yıl tatilinde geniş kitlelerin katıldığı eğlence programları, yılbaşı gecesi de havai fişek gösterileri yapılmayacak.

Rusya Moskova yeni yıl 2023

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