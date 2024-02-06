Son 25 yılda dünya çapında meydana gelen en ölümcül depremler

Bam şehrindeki yapıların yüzde 90’ı ağır hasar aldı. Bu durum yaklaşık 100 bin kişiyi evsiz bıraktı. Bu yıkımın en büyük sebebinin, kerpiç evlerin arsa sahipleri tarafından usülsüzce yapılması olduğu biliniyor.

Öte yandan, Bam’ın kültürel kaybı da büyük oldu. Kerpiç tuğlalardan yapılmış 2 bin yıllık Bam Kalesi yerle bir oldu, geriye bir enkaz bile kalmadı.