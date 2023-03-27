Sri Lanka'da turistlerin yeni gözde aktivitesi: Yunusları izlemek
Sri Lanka bu yıl 1,5 milyon civarında turist çekmeyi hedefliyor. Yunusları izlemek ise ülkenin en popüler turistik etkinliklerinden biri.
- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler.
- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları görüntüleyen bir turist.
- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler.
- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.
- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.
- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin 'İnce' taktiği netleşti
- Bahçeli HÜDA PAR sessizliğini bozdu
- Diyanet 'Ali Baba'nın çiftliği'ne döndü
- Cumhur İttifakı'na katılımın ardından istifa etti
- Depremzedeler direnişe başladı
- Kılıçdaroğlu'nun ekibi oran verdi :İşte seçim tahmini...
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- İmamoğlu'ndan diploma göndermesi
- Varank, Millet İttifakı'nın iftar sofrasını hedef aldı!