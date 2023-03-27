Sri Lanka'da turistlerin yeni gözde aktivitesi: Yunusları izlemek

Xinhua
27 Mart 2023 Pazartesi, 09:00
<p>Sri Lanka bu yıl 1,5 milyon civarında turist çekmeyi hedefliyor. Yunusları izlemek ise ülkenin en popüler turistik etkinliklerinden biri.</p> <p>- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler.</p>

Sri Lanka bu yıl 1,5 milyon civarında turist çekmeyi hedefliyor. Yunusları izlemek ise ülkenin en popüler turistik etkinliklerinden biri.

- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler.

<p>- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları görüntüleyen bir turist.</p>

- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları görüntüleyen bir turist.

<p>- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler.</p>

- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yunusları izleyen turistler.

<p>- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.</p>

- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.

<p>- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.</p>

- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.

<p>- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.</p>

- Sri Lanka'daki Kalpitiya açıklarında yüzen yunuslar.

Sri Lanka Yunus Balığı yunus balıkları

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