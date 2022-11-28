Oyuncak bebeklere gizlenmiş 'uyuşturucu' ele geçirildi: 2 tutuklama

Malatya'da oyuncak bebeklere gizlenmiş 135 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

AA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:27
Oyuncak bebeklere gizlenmiş 'uyuşturucu' ele geçirildi: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, valiz içerisinde bulunulan oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş 4 parça halinde 134,58 gr metamfetamin bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyet'teki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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