Tarihteki sel felaketleri: En büyüğünde 4 milyon insan öldü

İklim değişikliği, karbon salımı ve çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle değişen yağış rejimi, küresel ölçekte pek çok ülkenin sel felaketiyle karşılaşmasına yol açıyor.

Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasarla sonuçlanan sellerde en büyük hasarları yerleşim yerleri ve tarım alanları görüyor.

Felaketlerin vurduğu bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılırken, yeterli altyapı yatırımlarının olmaması, yardımların yerinden olan yüz binlerce kişiye ulaştırılmasını güçleştiriyor.

Sağlık, eğitim ve güvenlik binalarıyla ulaşım hizmetlerini etkileyen seller, kamu hizmetlerinde aksamalara yol açarak ülke ekonomisinde de büyük hasara yol açabiliyor.

NASA'da görevli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma da giderek daha sık, yaygın ve yoğun yaşanan kuraklık ve sellerin, iklim kriziyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları, küresel sıcaklıkların rekor seviyelere yükseldiği son 20 yılda hem kuraklık hem sellerin arttığına dikkati çekerken, iklim değişikliği nedeniyle sel felaketlerinin daha fazla can alabileceği uyarısında bulunuyor.

Afet bölgelerindeki yanlış şehir planlaması, barajların sağlam inşa edilmemesi, şiddetli yağış ve sel riskine karşı halkın hızlı şekilde bilgilendirilmemesi gibi nedenler de can kayıplarını artırıyor.