'Taş mı yiyelim' sözü gerçek oldu, taş yiyorlar!

Sokak şefleri, bir taraftan malzemeleri hazırlarken, diğer taraftan da yemeğin yapım sürecini tekerlemelerle anlatıyor.

Sosyal medyada yer alan videolardan birinde, "Bir parça baharat tutkuyu canlandırıyor" diyen şef, yemeğin en az alkol kadar popüler olduğunu da sözlerine ekliyor.