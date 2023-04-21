Ege’ye özgü yöresel ot ve yemeklerin buluştuğu festivaller başlıyor

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:58

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:58

OTLARIN ÖYKÜSÜ ÇEŞME’DE



Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan “Otların Rüzgârlı Öyküsü” Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on ikinci kez düzenleniyor. Dünya festivalleri arasında yer alan Ot Festivali bu yıl da konserler,stantlar,sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak. Festival, 27-30 Nisan tarihleri arasında kortej yürüyüşü ile başlayacak.

YENİDEN DOĞUŞ

Ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması “Yeniden Doğuş” olacak. Festival, ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla başlayacak. Dopdolu içeriğiyle cıvıl cıvıl anların yaşanacağı Festival Korteji ise 28 Nisan Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak. Depremde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulacak stantlarla, vatandaşlara ve yerel üreticilere destekolunacak. Hatay’ın künefesinden, içli köftesine, Malatya’nın kayısısından Gaziantep’in baklavasına kadar birçok ürün sergilenecek. Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik programlanmış durumda. Hatay’daki Karsu köyünden olan depremde çok sayıda akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez de sahne alacak. 29 Nisan Cumartesi günü ise rock müzik grubu Duman sahne alacak. Duman en sevilen şarkılarını Çeşmeliler için söyleyecek. Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu da deprem yararına düzenlenecek olan festivalde konser verecek. Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgâhlarda yerini alacağı Ot Festivali’nde Çağla Şıkel’in sunacağı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarışacak.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan festivallere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ileİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de misafir olmuştu.

EL ELE VERECEĞİZ

Bu yıl Alaçatı Ot Festivali’nin deprem yararına yapılacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, doğanın yeniden uyanışının mevsiminde düzenleye#ceğimiz Alaçatı Ot Festivali’mizin temasını ‘Yeniden Doğuş’ olarak belirledik. Festivalimizde, bu yıl bir istisna yaparak, stantlarımızda Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya ve Kilis’in bölgesel lezzetlerine de yer vereceğiz” diye konuştu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yarışmalar,stantlar,sergiler söyleşilerle zengin bir festival hazırladıklarını dile getiren Oran, “Her adımda nefis otlu yemeklerin kokusu Alaçatı’nın o meşhur rüzgârına karışacak. Gastronomik söyleşilerde zeytini konuşacağız, zamanla dönüşen yemek kültürünü, mutfağımızın zenginliklerini konuşacağız. Sürdürülebilir, sağlıklı bir yaşamın ipuçlarından bahsedeceğiz. Alaçatı’nın tüm sokaklarından müzik tınıları duyulacak. Tüm renkleriyle ışıl ışıl bir bahar geliyor. Kucağımızda demet demet sevgi çiçekleri, yüzümüzde umutlu bir gülümsemeyle baharı karşılayacağımız bu coşkuya ortak olmak isteyenleri bekliyoruz” dedi.

YAŞAM DOLU DİDİM VEGFEST

Türkiye’nin ilk vegan dostu belediyesi olan Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Didim VegFest’e sayılı günlerkaldı. Bu yıl 5. kez 28, 29, 30 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Didim VegFest, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları buluşturacak. Apollon Tapınağı’nın yanında yapılacak olan festivalde hayvan sömürüsü, hayvan hakları, türcülük, doğal yaşam ve çevrenin korunması gibi konularda paneller de düzenlenecek.

Etkinlik ve konserlerin olacağı festivalde 29 Nisan Cumartesi günü Zeynep Casalini ve 30 Nisan Pazar günü Ceylan Ertem sahne alacak. Geçmişte vegan kokoreç, lahmacun, baklava ve mantı gibi birçok geleneksel Türk lezzetini misafirleri ile buluşturan Didim VegFest, dünya mutfağını da bünyesinde barındıracak. Onlarca stantta vegan yemekleri ve yöresel lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Bunlar ile birlikte Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetleri enginar, kabakçiçeği dolması, zeytinyağlılar ile Didim’e özgü lezzetler misafirlere tattırılacak.

BU MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ

Festivaledavet çağrısı yapan DidimBelediyeBaşkanıA.DenizAtabay, “Ege sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını, bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. DidimVegFest’e herkesi bekliyoruz”dedi. 28 Nisan saat 11.00’de kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festivalde, sokaksergisi, çocuk oyun etkinlikleri, paneller, kutsal yol yürüyüşü, konserler, yoga, rekor yemek denemeleri yemek yarışmaları ile aktivist ve yazarların söyleşileri olacak.

EFELER’DE YÖRESEL YEMEKLER VE LEZZET FESTİVALİ

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe mutfağını yurt çapında tanıtmayı planladığı Efeler Gastronomi Festivali’nin ikincisi için geri sayım başladı. Festival, 28-29-30 Nisan tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı’nda yapılacak. Beyaz önlüklerin yöresel lezzetleri sunmak için giyileceği festivalin programı açıklandı. Üç gün boyunca devam edecek lezzet şöleninde yemek yarışmaları, mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller, söyleşiler olacak. Festivalde, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Ali Ronay, Nebil Özgentürk, Halil Ergün ve Hale Soygazi gibi ünlü isimler de yer alacak. Festival, 28 Nisan Cuma günü saat14.00’te düzenlenecek törenle başlayacak. Açılışın ardından “Bir Tabak Ot Yemeği” isimli sergi ziyarete açılacak. 14.15’te ise moderatörlüğünü Nedim Atillla’nın yapacağı “Bir Tabak Ot Yemeğinin Hikâyesi” isimli söyleşi olacak. Söyleşiler aynı gün saat15.00’te Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in moderatörlük yapacağı “Ege’nin Gastronomi Turizmi” konusuyla devam edecek. Saat16.00’da bu kez sahne yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal’ın olacak. Soysal, Mutfak Atölyesi çalışmaları ile festivale katılanlara keyifli bir açılış gösterisi sergileyecek. Sergiler, paneller ve tadım çalışmaları ile devam edecek ikinci günde ise usta şef Hazer Amani, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk ve duayen tiyatro sanatçısı Halil Ergün, Efelerli vatandaşlarla buluşacak.

AYDIN YÖRESİ TATLILARI YARIŞACAK

Festivalin son gün konuğu oyuncu Hale Soygazi olacak. Sunumlar, söyleşiler, yarışmalar ve gösterilerle devam edecek olan festivalde coşku gün boyu sürecek. Festival kapsamında düzenlenecek yemek yarışmaları da kıyasıya birlezzet mücadelesine sahne olacak. En lezzetlitabağı sunmak için maharetli eller, festivalin ilk günü “Aydın Yöresi Et Yemekleri”, ikinci gün “Aydın Yöresi Zeytinyağlılar”, son gün ise “Aydın Yöresi Tatlıları” temalı yarışmalarla hünerlerini ortaya koyacak. Bu çapta bir gastronomi festivalinin Efeler’de ikinci kez düzenlendiğine dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, festival için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Atay, “Belediye çalışanlarımız hazırlıklariçin yoğun emek sarf ettiler hepsine teşekkür ediyorum. İlçemizin, ilimizin ve Ege’nin yöresel yemeklerinin tadılacağı ve tanıtılacağı bir festival olacak. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.