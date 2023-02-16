Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2023 Perşembe, 10:46
<p>Türkiye, desteğinize minnettar.</p>

Türkiye, desteğinize minnettar.

<p>Kahramanlar doğuyor.</p>

Kahramanlar doğuyor.

<p>Acı kalbimizi dolduruyor.</p>

Acı kalbimizi dolduruyor.

<p>Umuda tutunun.</p>

Umuda tutunun.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Times Meydanı New York deprem depremzede mesaj

En Çok Okunan Haberler