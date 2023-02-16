Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı
Türkiye, desteğinize minnettar.
Kahramanlar doğuyor.
Acı kalbimizi dolduruyor.
Umuda tutunun.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Merkez Bankası gündem oldu
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- Doğa Rutkay'dan Naci Görür’e sitem
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- 'Açık ve net söylüyorum...'
- Ünlü spikerden acı haber
- Bahçeli hedef aldı, Erdoğan'ın sözleri gündem oldu
- 'Paraya çökecekler'