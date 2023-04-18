Ukrayna tankları sıcak çatışmaların yaşandığı Avdiyivka cephesinde yoğun atışlar yapıyor

Tank Koalisyonu kapsamında Ukrayna'ya verilmeye başlanan ve gelecekte de teslim edilecek tankların önemine değinen Bandera, "Leopard, Abrams ve Challenger tankları savaş alanında, bizim elimizdeki mevcut tanklara göre daha etkili olacak. Onlar daha modern araçlar" ifadelerini kullandı.