Aşırı dinci Yahudiler İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Yüzlerce köktendinci Yahudi, mezar ziyareti bahanesiyle İsrail ordusunun koruması ve koordinasyonuyla sınırı geçerek Lübnan'a girdi. Cumhuriyet, işgalin fotoğraflarına İsrail basınından ulaştı.
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, aşırı dinci Yahudilerden oluaşn grupar, 4'üncü yüzyılda yaşadığı öne sürülen Haham Rav Aşhi'nin Lübnan topraklarında bulunduğu iddia edilen mezarını ziyaret etmek için, İsrail ordusu gözetiminde Lübnan tarafına geçti.
Hasidik olarak adlandırılan köktendinci grupların kabir ziyareti ve ayini, İsrail ordusu tarafından koordine edildi ve askerler ziyarete eşlik etti.
Daha önce Yahudi grupların kaçak yollarla mezar ziyareti için Lübnan tarafına geçtiği hatırlatılan haberde, ilk kez orduyla koordineli bir gezi düzenlendiği kaydedildi.
İki hafta önce İsrail ordusu, yasa dışı şekilde sınırı geçerek Lübnan'a giren 20 İsrailli Hasidik Yahudi'yi yakalayarak ülkeye geri göndermiş, bu kişilerden bazıları tutuklanmıştı.
Geçen ay meydana gelen başka bir olayda ise düzinelerce köktendinci Yahudi, Lübnan sınırını geçerek mezara ulaşmıştı.
Hasidik Yahudilerin, bu bölgeye düzenli geziler düzenlenmesi için İsrail ordusuyla görüşmeler yaptığı iddia edilmiş, ancak İsrail ordusu bu iddiaları doğrulamaktan kaçınmıştı.
LÜBNAN'DA DEVAM EDEN İSRAİL İŞGALİ
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı.
Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.
Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 18 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.
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