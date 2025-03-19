Uzmanlar Kennedy suikastını aydınlatacak 5 önemli belgenin peşinde
ABD Başkanı Donald Trump tarafından kamuoyunun erişimine açılan eski ABD Başkanı John F. Kennedy'e yönelik suikastın gizli belgeleri, eylemin bir CIA organizasyonu olduğu ya da CIA'nın suikaste göz yumduğuna ilişkin kanıtlar içeriyor olabilir.
80 bin sayfalık gizli JFK suikastı belgeleri, Salı akşamı başkan Donald Trump'ın talimatıyla kamuoyuna açıklandı. Trump, belgeleri 'ilginç' olarak nitelendirirken, nihai değerlendirme için içeriklerin uzmanlar tarafından kapsamlı bir biçimde incelenmesi gerekiyor.
JFK Facts bültenine göre, uzman Jefferson Morley, 22 Kasım 1963’te olay yerinde bulunan Orville Nix adlı bir kişinin suikast anını kaydettiği görüntülerin hâlâ kayıp olduğunu belirtiyor.
Araştırmacılar, gizliliği kaldırılan belgelerde 'bu filme neler olduğunun' ya da 'filmin nerede olduğunun' yanıtını bulmayı umuyor.
1 - KAYIP GÖRÜNTÜLER VE 'İKİNCİ SUİKASTÇİ'
Orville Nix, çektiği filmi 6 Aralık 1963’te UPI haber ajansına satmıştı. Film, daha önce FBI tarafından teslim alınmış ve Warren Komisyonu tarafından incelenmişti. Ancak, 15 yıl sonra Temsilciler Meclisi Suikastlar Komitesi tarafından yeniden değirlendirmeye alınan film, Nix’in ailesine bir daha geri verilmedi.
Nix’in torunu Gayle Jackson, görüntülerin Grassy Knoll bölgesini içerdiğini ve suikastın ikinci bir atıcı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair ipuçları taşıdığını iddia ediyor.
Dallas’taki Altıncı Kat Müzesi yetkilileri, olayın tamamını kayıt altına alan Zapruder’in 8mm videosunun daha değerli olduğunu söylese de, birçok kişi Nix’in kayıp görüntülerinin gerçekleri daha iyi açığa çıkarabileceğini düşünüyor.
2 - FIRST LADY'NİN MEKTUPLARI
Yayımlanan belgeler arasında, Jackie Kennedy’nin Lyndon B. Johnson’a yazdığı beş özel mektubun da yer aldığı iddia ediliyor.
Jackie Kennedy, 'eşinin tek bir suikastçı tarafından öldürüldüğüne asla inanmadığını' defalarca dile getirmişti.
1963 yılında yazılmış olan bu mektuplar, First Lady’nin suikasta dair gerçek düşüncelerini ilk kez gün yüzüne çıkarabilir.
3 - KÜBA BAĞLANTISI
Uzman Morley’e göre, belgeler arasında CIA Miami şeflerinden George Joannides’e ait gizli dosyalar da olabilir.
Joannides, 1960 yılında Fidel Castro'ya karşı kurulan Kübalı karşı-devrimci öğrenci örgütü Student Revolutionary Directorate’i (DRE) finanse eden kişi olarak biliniyor.
Bu grubun bazı üyeleri, suikasttan birkaç hafta önce suikastin faili Lee Harvey Oswald ile temasa geçtiği biliniyor.
- Belgeler ayrıca, CIA’nın, Oswald’ı suikasttan önce 6 hafta boyunca Meksika’da izlediğine dair yeni kanıtlar sunulabilir.
- CIA Karşı İstihbarat Şefi James Angleton’un ifadeleri, suikasta dâhil olan yabancı ajanlar olup olmadığını açıklığa kavuşturabilir.
- CIA suikast timinin lideri William K. Harvey’nin seyahat kayıtları da suikastla bağlantılı olabilecek operasyonlara ışık tutabilir.
4 - SEKRETERİN GİZLİ NOTU
Belgelerde en çarpıcı unsurlardan biri, Kennedy’nin konuşma yazarı ve danışmanı Arthur Schlesinger Jr’ın CIA ile ilgili yazdığı gizli bir not.
Bu not, Domuzlar Körfezi çıkarmasının başarısız olmasının hemen ardından, Kennedy’nin CIA’yı “bin parçaya ayırıp rüzgâra savurma” planlarını açıkladığı dönemde yazılmıştı.
Birçok kişi, CIA’nın üst düzey yetkililerinin JFK suikastını ya planladığını ya da göz yumduğunu düşünüyor.
Schlesinger’in notunun bazı kısımları daha önce yayımlanmış olsa da, belgenin 1,5 sayfalık bölümü hâlâ sansürlü durumda.
Uzman Morley, bu belgenin, 'JFK’nin CIA’den neden uzaklaştığını anlatan önemli bir metin' olduğunu belirtiyor.
5 - SUİKASTLER KOMİTESİ'NE SUNULAN RAPOR
Belgeler arasında ayrıca, CIA Genel Müfettişi’nin Temsilciler Meclisi Suikastlar Komitesi’ne sunduğu rapor da olabilir.
Bu rapor, CIA’nin Kongre’yi yanıltma girişiminde bulunup bulunmadığını ortaya koyabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- Vali balkona çıktı, CHP'lilere nefret kustu
- İBB'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İstanbul'da sıkıyönetim!
- Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!