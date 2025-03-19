Uzmanlar Kennedy suikastını aydınlatacak 5 önemli belgenin peşinde

1 - KAYIP GÖRÜNTÜLER VE 'İKİNCİ SUİKASTÇİ'

Orville Nix, çektiği filmi 6 Aralık 1963’te UPI haber ajansına satmıştı. Film, daha önce FBI tarafından teslim alınmış ve Warren Komisyonu tarafından incelenmişti. Ancak, 15 yıl sonra Temsilciler Meclisi Suikastlar Komitesi tarafından yeniden değirlendirmeye alınan film, Nix’in ailesine bir daha geri verilmedi.

Nix’in torunu Gayle Jackson, görüntülerin Grassy Knoll bölgesini içerdiğini ve suikastın ikinci bir atıcı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair ipuçları taşıdığını iddia ediyor.

Dallas’taki Altıncı Kat Müzesi yetkilileri, olayın tamamını kayıt altına alan Zapruder’in 8mm videosunun daha değerli olduğunu söylese de, birçok kişi Nix’in kayıp görüntülerinin gerçekleri daha iyi açığa çıkarabileceğini düşünüyor.