İsrailli kökten dinci bakandan itiraf gibi açıklamalar

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 18.03.2025 - 12:30

Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak sona erdiren İsrail, bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’ne geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar ölü sayısının 356’ya ulaştığını bildirdi.

Gazze Sivil Savunma Birimi, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olduğunu açıkladı.

Kurumun sözcüsü Mahmud Basal, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşuyor. Hastanelere taşınanların sayısı her geçen saat artıyor" dedi.

İsrail’in şu ana kadar 200’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği ve yoğun topçu bombardımanı yaptığı kaydedildi.

"SALDIRI KARARI MÜZAKERE SÜRECİNDE ALINDI"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından can kaybı hızla artarken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich skandal bir açıklama yaptı.

Kökten dinci, fanatik ve ırkçı görüşleriyle bilinen Smotrich, İsrail’in Gazze’de savaşı yeniden başlatmayı daha önce planladığını belirterek, bu kararın yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in 6 Mart’ta göreve gelmesiyle alındığını açıkladı.

Kökten dinci bakanın açıklamaları, Doha’da ateşkesin uzatılması için yürütülen müzakereler devam ederken geldi.

"BU AN İÇİN HÜKÜMETTE KALMAYA DEVAM ETTİK"

Smotrich'in sosyal medya iletisinde şu ifadeler yer aldı:

"Söz verdiğimiz ve açıkladığımız gibi, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu gece Gazze’ye yönelik yoğun saldırıya yeniden başladı. Hedefimiz Hamas’ı yok etmek, tüm rehineleri geri almak ve Gazze Şeridi’nden İsrail vatandaşlarına yönelik tehdidi ortadan kaldırarak İsrail halkına uzun vadeli güvenlik sağlamaktır.

Bu, yeni Genelkurmay Başkanı'nın göreve başlamasından bu yana haftalardır planladığımız ve adım adım şekillendirdiğimiz bir harekât. Tanrı’nın yardımıyla, bu operasyon daha önce yapılanlardan tamamen farklı olacak. Hepimizin azim, inanç ve kararlılıkla yeniden kenetlenmesi gerekecek, ta ki zafere ulaşana kadar.

Öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerine, Genelkurmay Başkanı'na, Savunma Bakanı’na ve Başbakan’a başarı dileklerimi ve dualarımı iletiyorum.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

Bu an için hükümette kalmaya devam ettik, anlaşmaya karşı çıkmamıza rağmen buradayız. Görevi tamamlamaya ve Hamas’ı yok etmeye her zamankinden daha kararlıyız.

Hamas, bize Simhat Tora Günü'nde yaşattıklarının bedelini ödeyecek. Yok edilecekler. Nokta.

Ey göklerdeki Babamız, İsrail’in kurtarıcısı,

İsrail Devleti’ni kutsamanı diliyoruz, kurtuluşumuzun ilk ışığı olarak onu koru.

Onu merhametin kanatlarıyla sar ve barış çadırını üzerine ger.

Liderlerine ve danışmanlarına ışığını ve gerçeğini gönder, onlara doğru rehberliği bahşet.

Kutsal topraklarımızın savunucularını güçlendir, onlara zafer tacını bahşet.

Ülkemize barış ver ve halkına sonsuz sevinç nasip et."

Simhat Tora, Yahudi takviminde Sukot Bayramı’nın hemen ardından kutlanan dini bir bayramdır. Yahudiler bu günde Tevrat'ın yıllık okuma döngüsünün tamamlanmasını ve yeni döngünün başlamasını kutlarlar. İsrail ile Hamas arasındaki savaş, 7 Ekim 2023'te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıyla başladı. Hamas saldırısı, Simhat Tora gününde gerçekleştirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

İSRAİL'DEN 'CEHENNEM', ABD'DEN 'KIYAMET' VURGUSU

İsrail ordusu, günün erken saatlerinde Gazze’deki onlarca hedefin vurulduğunu ve saldırıların devam edeceğini duyurmuştu.

Ordu yetkilileri, operasyonların hava saldırılarıyla sınırlı kalmayacağını ve genişleyerek süreceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü. Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak" ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz

Öte yandan, Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas’ı suçlayarak, "Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti" ifadelerini kullandı.