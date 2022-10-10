Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

İHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:44
<p>Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. </p>

Venezuela’da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. 

<p>Venezuela’nın başkenti Karakas’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu. </p>

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu. 

<p>Venezuela Başkan Yardımcısı <strong>Delcy Rodriguez</strong> yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. </p>

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. 

<p>Rodriguez, “<em><strong>Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz</strong></em>" dedi. </p>

Rodriguez, “Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" dedi. 

<h3>ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ</h3> <p>Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. </p>

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. 

<p>Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. </p>

Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. 

<p>Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor. </p>

Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor. 

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