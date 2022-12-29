Victoria Secret meleği Adriana Lima'nın hali gündem oldu
Victoria Secret meleği Adriana Lima, 3. çocuğunu kucağına aldıktan 4 ay sonra podyumlara geri döndü. Katar'da podyuma çıkan ünlü modelin doğum kilolarını veremediği dikkat çekti.
2 çocuk annesi 41 yaşındaki süper model geçen aylarda 3. çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı.
Adriana Lima, 2009'da Marko Jaric ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmemişti.
Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.
İşte Lima'nın son hali...
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