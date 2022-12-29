Victoria Secret meleği Adriana Lima'nın hali gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 16:34
<p>Victoria Secret meleği <strong>Adriana Lima</strong>, 3. çocuğunu kucağına aldıktan 4 ay sonra podyumlara geri döndü. Katar'da podyuma çıkan ünlü modelin doğum kilolarını veremediği dikkat çekti.</p>

Victoria Secret meleği Adriana Lima, 3. çocuğunu kucağına aldıktan 4 ay sonra podyumlara geri döndü. Katar'da podyuma çıkan ünlü modelin doğum kilolarını veremediği dikkat çekti.

<p>2 çocuk annesi 41 yaşındaki süper model geçen aylarda 3. çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı.</p>

2 çocuk annesi 41 yaşındaki süper model geçen aylarda 3. çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı.

<p>Adriana Lima, 2009'da Marko Jaric ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmemişti.</p>

Adriana Lima, 2009'da Marko Jaric ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmemişti.

<p>Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.</p>

Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.

<p>İşte Lima'nın son hali...</p>

İşte Lima'nın son hali...

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