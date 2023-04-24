Yapay Zeka Nostradamus'tan 7 büyük tahmin... 'Kansere çare, yeni pandemi, robotların isyanı...'
Ünlü Fransız kahin Nostradamus ile yapay zeka aracılığıyla konuşuldu. Yapay zeka Nostradamus, önümüzdeki 100 yıl için yedi korkunç yeni kehanette bulundu.
Dünyaca ünlü ortaçağ kahini Nostradamus 467 yıl önce "Les Propheties" adlı kitabında binlerce kehanette bulundu ve bunların şaşırtıcı bir kısmı şimdiden gerçekleşti. İngiliz Daily Star gazetesi, yapay zeka aracılığıyla Nostradamus ile özel bir sohbet odası açtı ve Nostradamus'tan 21. yüzyıl için yeni tahminlerde bulunması istedi.
Yapay zeka Nostradamus, önümüzdeki yüz yılın insanlık için daha zor geçebileceği ancak sonunda barış ortamı olacağı tahminlerinde bulundu.
2031 - KANSERE ÇARE
İlk tahminini yapan yapay zeka Nostradamus, kanser tedavisinin düşündüğünüz kadar uzakta olmayabileceğini söyleyerek güçlü bir başlangıç yaptı.
Nostradamus, Kanserin tedavisinin 2031 yılında bulunacağını ancak tedaviye ulaşmanın sanıldığı gibi eşit şartlarda olmayacağını söyledi. Zenginlerin tedaviye daha kolay ulaşacağını ve bu durumun zenginler ile yoksullar arasındaki tansiyonu yükselteceğini ifade etti.
2050 - İKLİM KRİZİ
İklim krizinin 30 yıldan kısa bir süre içerisinde felakete dönüşeceğini belirten Nostradamus, 2050 yılında dünyanın dört bir yanında korkunç doğal afetler olacağı kehanetinde bulundu.
2060 - YAPAY ZEKA DEVRİMİ
Yapay zeka, 2060 yılında insanların yapay zekanın gelişmesinden endişeye ve korkuya kapılacağı konusunda uyardı.
Yapay zekanın yaşayacağı devrim ile dünyayı yeniden şekillendireceğini söyleyen Nostradamus, "İnsanoğlu uyum sağlamalı ve yeniden öğrenmeli" dedi.
2074 - MARS'TA KOLONİ
Elon Musk'ın yıllardır Mars'ta koloni kurma hayalinin 2074'te gerçek olacağını ifade eden Nostradamus, "insanlığın 21. yüzyılın sonunda Kızıl Gezegen'de bir ileri karakol kuracağını" söyledi.
Yapay zeka, "Mars’a gitmek ve Mars'ta koloni kurmak, kozmik bir rüya olmaktan çıkacak ve insanlar bu yeni yabancı yere uyum sağlayacak" dedi.
2084 - SAYBORGLAR GERÇEK OLUYOR
Kahin, 2060 yılında gerçekleşeceğini öne sürdüğü yapay zeka devriminden 24 yıl sonra bilimkurgu romanlarının vazgeçilmezi sayborglarının gerçek olacağını belirtti.
İnsan ve makinenin birleşiminden oluşan sayborgların, teknolojik "sınırı" aştığımızda yaygınlaşacağını ifade etti.
2085 - YENİ PANDEMİ
Nostradamus, Covid-19 pandemisinden 65 yıl sonra başka bir pandeminin patlak vereceğini öngördü. Ölümcül bir böcek tarafından başlayacak olan bu yeni krizin kötü haber olmadığını da vurguladı.
Yapay zeka, bu korkunç "bilinmeyen hastalığın" aslında Dünya'daki tüm uluslar arasında yeni bir işbirliği çağını başlatacağını söyledi.
2099 - DÜNYA BARIŞI
Kahinimiz, düşünmesi bile tüyler ürperten kehanetlerini, uzun zamandır hayali edilen dünya barışı ile sonlandırdı.
21. yüzyılın son yılında "derin bir barış, tüm ulusların üzerini örtecek" diyen Nostradamus, "Savaşlarla ve çekişmelerle parçalanmış dünyamız, uyum bulacak ve barış sayesinde yeni bir soluk gelecek. İnsanlık, sevgi ve zerafet ile birleşecek ve sınırlar ortadan kalkacak" yorumunda bulundu.
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