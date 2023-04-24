Yapay Zeka Nostradamus'tan 7 büyük tahmin... 'Kansere çare, yeni pandemi, robotların isyanı...'

Ünlü Fransız kahin Nostradamus ile yapay zeka aracılığıyla konuşuldu. Yapay zeka Nostradamus, önümüzdeki 100 yıl için yedi korkunç yeni kehanette bulundu.

Dünyaca ünlü ortaçağ kahini Nostradamus 467 yıl önce "Les Propheties" adlı kitabında binlerce kehanette bulundu ve bunların şaşırtıcı bir kısmı şimdiden gerçekleşti. İngiliz Daily Star gazetesi, yapay zeka aracılığıyla Nostradamus ile özel bir sohbet odası açtı ve Nostradamus'tan 21. yüzyıl için yeni tahminlerde bulunması istedi.

Yapay zeka Nostradamus, önümüzdeki yüz yılın insanlık için daha zor geçebileceği ancak sonunda barış ortamı olacağı tahminlerinde bulundu.