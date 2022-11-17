Simpsonların Trump kehaneti: 2015'de bilmişler

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:35

ABD’de geçen hafta yapılan ara seçimlerin ardından eski başkan Donald Trump, Beyaz Saray için adaylığını önceki gün açıkladı.

NewYork Post'un haberine göre, 2024 yılında yapılacak seçimlere adaylığını erken açıklayan Trump’ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı ünlü çizgi dizi The Simpsons’ın yapımcısı ve yazarı Al Jean sosyal medyadan paylaştı.

Dizinin 2015 yılında yayınlanan "Trumptastic Voyage (Seyahat)" başlıklı bölümünde Donald Trump'ın ABD başkanı olacağına dair öngörüler yer alırken, Trump'ın 2024 için de aday olacağına yer verildi.

Jean’in paylaştığı görüntüde dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde “Trump 2024” yazıyor.

Simpsonların babası Homer'ın fantastik bir yolculuğa çıktığı bölümde, eski başkan Trump'ın, 2028 seçimlerinde de aday olacağı yer aldı.