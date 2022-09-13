Yunanistan taciz ateşinde bulunmuştu: 'Anatolian' gemisinin içinden saldırı izleri

"BİZİMKİLERİN GELMESİ YAKIN BUNLAR ŞİMDİ KAYBOLUR"

Saldırıyı anlatan Gemi personeli Cengiz Oruç, "Yunan Sahil Güvenlik Güçleri silah zoruyla gemiyi durdurmaya çalıştılar, fiziki müdahale ile durdurmaya çalıştılar. O şekilde yaklaştıkları için durmayı uygun görmedik. Ateş ettiler, gemiye halat attılar. Bizim sahil güvenliklerin geldiklerini haber aldılar, uzaklaştılar. Karşılaşmadılar ama karşılaşsalardı bir şey olma ihtimali yüksekti. Ona cesaret edeceklerini hiç düşünmedim. 'Bizimkilerin gelmesi yakın, bunlar şimdi kaybolurlar' dedim. Dediğim gibi de oldu. Yabancı personelden telaşlananlar oldu ama biz biraz daha sakindik çünkü sonucu biliyorduk. Bizimkilerin birkaç dakika içinde yetişecekleri belliydi, sonucu bildiğimiz için dayanmaya çalıştık" dedi.

Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin açtığı taciz ateşi sonucunda bir kurşun geminin kaptan köşküne isabet etti. Kaptan köşkünün kapısındaki camdan içeri giren kurşun geminin tavanını deldiği görüldü. Kurşunun kaptan köşküne isabet ettiği sırada gemi personelinin de köşkte olduğu öğrenildi. Çok kez Yunan Sahil Güvenliği tarafından, ateş edildiği gemi personeli tarafından dile getirilirken, şans eseri sadece bir kurşun gemiye isabet etti. Geminin içerisindeyse Somali'de daha önceki yıllarda olduğu öne sürülen bir başka kurşun izine daha rastlandı. O kurşunun da geminin yemekhane bölümündeki cama isabet ettiği görüldü.