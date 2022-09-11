Sabah yazarı Barlas: 'Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı'

11 Eylül 2022 Pazar, 15:07

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 100. yıl kutlamaları sırasında Gündoğdu Meydanı'nda yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Barlas, Soyer'i 'Yunanistan'a göz kırpmakla' suçladı.

Mehmet Barlas, "İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle kutlandı. Bu törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, '100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar' diyerek Osmanlı'yı hedef aldı" görüşünü savundu.

"KEMAL BEY, YUNAN'LA HELALLEŞMEYİ DÜŞÜNÜR MÜ BİLMEM AMA..."

"Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı" diyen Barlas yazısında, "Bu konuşma çok tepki çekerken, 'İzmir'den denize dökülen' Yunan'dan bahsetmemesi ise alay konusu oldu. Aslında bir ay önce İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü afişlerine 'Barışın İkinci Yüzyılı' yazarak Yunanistan'a göz kırpmıştı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'e çok kızdı ve 'İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır' ifadelerini kullandı. Altılı masanın görünmez ayaklarına PKK ve FETÖ'den sonra galiba Yunanistan da ekleniyor. Kemal Bey, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan'la helalleşmeyi düşünür mü bilmem ama bu süreci Tunç Soyer başlatmış görünüyor. Yani özetle Yunanistan'a toz kondurulmayan, Türkiye'nin haksız olduğu seslendirilen muhalif söylemlere de hazırlıklı olmalı ve şaşırmamalıyız" ifadesini kullandı.