Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı

Bir süredir gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın Kensington kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Paylaşılan video mesajda hastalığını kendi duyuran Middleton, "İyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 21:34
Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı
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Geçen aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberin büyük bir şok olarak geldiğini ve ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını açıkladı.

"İYİLEŞMEME YARDIMCI OLACAK ŞEYLERE ODAKLANIYORUM"

Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.


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