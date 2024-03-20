'Kayıp' Prenses Kate Middleton bilmecesi sürüyor

Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:03

Güncelleme: 20.03.2024 - 16:03

İngiltere Akıl ve Kadın Sağlığı Stratejisi'nden Sorumlu Meclis Müsteşarı Maria Caulfield, Galler Prensesi Kate Middleton'ın karın bölgesinden ameliyat olduğu London Clinic çalışanlarının Middleton'ın tıbbi kayıtlarına erişmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Caulfield, polisten iddiaları incelemesinin istendiğini bildirdi. Caulfield, hastane personelinin Middleton'ın kayıtlarına erişim sağladığının tespit edilmesi hâlinde para cezası ve kovuşturma dahil hukuki yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Caulfield, çalışanların "izinleri olmayan notlara erişmesinin oldukça ciddi bir durum" olduğunu söyledi. Müsteşar, polisten klinik çalışanlarının Prenses'in özel tıbbi kayıtlarına erişmeye çalışıp çalışmadığına "bakmasının istendiğini" açıkladı.

''HASTANE, DERHAL SARAY İLE İLETİŞİME GEÇTİ''

Caulfield'ın açıklamasına konu olan olayı ilk olarak Mirror gazetesi gündeme getirmişti. Habere göre, en az bir özel hastane çalışanı, Kate'in ocak ayında ameliyat sonrası yaklaşık 2 hafta boyunca tedavi gördüğü sırada kendisinin özel tıbbi kayıtlarına erişmeye çalışmış, London Clinic isimli özel hastane bunun üzerine soruşturma başlatmıştı.

Mirror'a konuşan bir kaynak, üst düzey hastane yöneticilerinin "olay kendilerine bildirildikten sonra derhal Kensington Sarayı ile iletişime geçtiğini ve Saray'a olayla ilgili tam teşekküllü bir soruşturma yapılacağı konusunda garanti verdiğini" söylemişti. Bu olay hakkında açıklama yapan Caulfield, kayıtlara gerçekten erişim sağlandıysa "bunun hayal kırıklığı yaratan" bir durum olacağını söyledi. İngiltere'de sağlık çalışanlarının sadece ilgilendikleri hastaların, kendilerinin de izniyle tıbbi kayıtlarına erişimine izin veriliyor.

Daha sonra LBC radyosuna da konuyla ilgili açıklamada bulunan Maria Caulfield, özel hayatın gizliliği ve veri alanlarında denetleyici kurum konumunda olan Bilgi Komiserliği'nin "ayrıca önlemler alabileceğini ve para cezası verebileceğini" belirtti.

''İHLAL İHBARI ALDIK, BİLGİLER DEĞERLENDİRİLİYOR''

Londra Metropolitan Polisi, konuya ilişkin olarak "henüz kendilerine sevk edilen bir durumundan haberdar olmadıklarını" bildirirken, Bilgi Komiserliği'nden bir sözcü, 19 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, "Bir ihlal ihbarı aldığımızı ve sağlanan bilgileri değerlendirdiğimizi doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise bunun "London Clinic'i ilgilendiren bir mesele olduğu" belirtildi.

''GÖRÜNTÜDEKİ PRENSES KATE DEĞİL'' İDDİASI

Prenses Kate'in ocak ayında karın bölgesinden olduğu ameliyat hakkında kamuoyu ile ayrıntılı bilgi paylaşılmamış, hastalığının kanserle ilgisinin olmadığı belirtilmişti. Ameliyatından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen prensesin nerede olduğu ve akıbeti de özellikle son haftalarda merak konusu olmuş, bu konuyla ilgili bir dizi spekülasyon yapılmıştı. Son olarak Prenses Kate ile eşi Prens William'ın bir video görüntüsü basına yansımış ancak bu görüntülerdeki kişinin de prenses olmadığı iddia edilmişti.