Almanya'da maymun çiçeği virüsünde korkutan artış!
Almanya'da bugüne kadar 2 bin 33 maymun çiçeği virüsü vakası görüldüğü bildirildi.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada, ilk vakanın görülmesinin üzerinden 2 ay geçen ülkede 2033 vaka kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada "Mevcut bilgilere göre, bu salgındaki bulaşmalar öncelikle cinsel faaliyetler bağlamında, şu anda özellikle diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında gerçekleşiyor" ifadesine yer verilerek, 2033 vakanın sadece dördünün kadın olduğu, çocuklara ise hiç bulaşmadığı belirtildi.
Açıklamada, hastalığın Almanya'daki genel nüfusun sağlığına yönelik riskin düşük olarak değerlendirildiği vurgulandı.
COVİD-19 VAKA SAYILARINDA ARTIŞ
Öte yandan Almanya'da Covid-19 vaka sayısı 29 milyon 855 bine yükseldi.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 160 bin 691 arttı.
Son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 142 bin 635 oldu.
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