Gardiyanın kabusu: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı

ABD'de bir gardiyan, mahkum tarafından cinsel saldırıya uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 13:16
Gardiyanın kabusu: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı
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ABD'nin New York şehrinde bir mahkum tarafından cinsel saldırıya uğrayan eski bir gardiyan, Rikers hapishanesinde uğradığı saldırı ile ilgili, amirlerinin saldırıyı daha ciddiye alması halinde tecavüz girişiminden kurtulabileceğini söyledi.

Yessica Delacruz, The Post'a yaptığı açıklamada, 12 Kasım 2021'de gece saat 2'de mahkum Michael Cleaver ile ilk karşılaştığında, hapishanenin kliniklerinden birinde gece vardiyasında çalıştığını ve gelen mahkumları kabul hücresinden tıbbi birime naklettiğini anlattı. 

Bronx Yüksek Mahkemesi'nde dava açan 40 yaşındaki Delacruz, "Üst bölgemi agresif bir şekilde tuttu. Sonra göğsümü avuçladı" dedi. 

Kayıtlara göre 55 yaşındaki Cleaver, 9 Kasım'da hırsızlık, taciz ve tehdit suçlarından tutuklanmıştı. Memur, Cleaver'ı hücreye geri itmeyi başardığını ve kapıyı kilitlediğini söyledi.

Delacruz, "Kapıyı tekmelemeye ve kırmaya çalışmaya başladı. Son anda yardıma gelen memuru kenara itti ve bana doğru koştu. Kendini üzerime attı. Elimdeki biber gazını ona sıktım. Eşim başka bir bölgeye çalışmaya gittiği için kimse bana yardım etmedi. Klinikteki hemşireler de korkudan sinmişti. Saldırı görüntülerine baktığımda, bakıp kaçan hemşirelerin güldüklerini gördüm. Buna inanamadım. Hapishane müdürü bir rapor hazırlamamı ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi ancak "Kocana söyleme" dedi. Kafam karışmıştı. Kendisinin saldırıyı gizlemeye çalıştığını sonradan anladım" diye konuştu. 

Delacruz'un avukatı John Scola, değişim yaratma umuduyla dava açtıklarını söyledi.

Scola, "Ceza İnfaz Kurumu, kadın memurları mahkumlar tarafından cinsel saldırıya uğramaktan koruyamıyor ve saldırıların yarattığı travmayla başa çıkmaya çalışırken onlara destek vermeyi reddediyor" dedi.

Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafız Birliği'nde görev yapan Delacruz, kendisini farklı bir bölgeye göndermeyi reddettikleri için departmandan ayrıldığını belirtti. Ceza İnfaz Memurları Yardımlaşma Derneği Başkanı Benny Boscio, hapishane müdürü hakkındaki "iddiaların doğruluğu kanıtlanırsa artık müdür sıfatıyla görev yapmaması gerektiğini" söyledi. 

Boscio, "Cinsel saldırıya ve cinsel tacize uğradıklarını açıklayan kadın memurlarımızı sonuna kadar destekliyoruz ve infaz koruma memurlarımıza yönelik cinsel saldırıların kabahat yerine ağır suç kapsamına alınması için yasa tasarısı sunduk" dedi. 


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