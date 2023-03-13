Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:25

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:25

BBC'nin hafta sonundaki spor programları, çalışanların çok önemli bir kısmının Lineker'le dayanışma göstererek yayına çıkmayı reddetmesi nedeniyle ciddi şekilde aksamıştı. Peki, Gary Lineker, BBC'ye geri dönecek mi? Gary Lineker kimdir, nereli, kaç yaşında? Gary Lineker BBC'den neden kovulmuştu? Gary Lineker hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, ayrıntılar...

GARY LİNEKER BBC'DEN NEDEN KOVULDU?

Gary Lineker, İngiliz hükümetinin mülteci politikasını eleştiren bir tweet paylaştığı için devlet televizyonu BBC tarafından yıllardır sunduğu “Match of the Day” programındaki görevine son verilmişti.

GARY LİNEKER BBC'YE GERİ Mİ ÇAĞIRILDI?

Yaşananlardan sonra BBC, Lineker'den özür diledi ve kanalda yeniden görevine devam edeceğini açıkladı.

Genel Müdür Tim Davie, "Gary, BBC'nin değerli bir parçası ve BBC'nin Gary için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve onun önümüzdeki hafta sonu yayınımızda olmasını dört gözle bekliyorum." dedi.

Lineker, kendisine "ileri gittin" diyen bazı kullanıcılara yanıt verirken de, "Biz önde gelen diğer Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci alıyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Bu, en korumasız insanları hedefleyen ölçüsüzce ve acımasız bir politikadan başka bir şey değil. Kullanılan dil de Almanya'da 30'larda kullanılandan pek farklı değil. Bu durumda ben mi ileri gitmiş oluyorum?"

GARY LİNEKER KİMDİR?

Eski İngiliz milli futbolcu Gary Winston Lineker, 30 Kasım 1960 tarihinde İngiltere'nin Leicester şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1976 yılında doğduğu şehrin takımı olan Leicester City'de başladı. 1978'de ilk takıma yükseldi. Burada gösterdiği başarılı performans ve golcülüğü ile 1985-86 sezonunda Everton'a transfer oldu. Bu takımla oynadığı 52 maçta 38 gol attı. 1986'da Dünya Kupası başlamadan önce FC Barcelona ile sözleşme imzaladı.

Dünya Kupası'nda gösterdiği üstün performans beklentileri arttırsa da, Lineker bu baskının altında kalmadı. 41 maçta 21 gol atarken, kulübün büyük rakibi Real Madrid maçında hat trick yaptı. Barcelona ile 1988'de Kral Kupası (Copa del Rey) ve 1989'da UEFA Kupa Galipleri Kupası kazandı. Ancak teknik direktör Johan Cruyff onu orta sahada, sağ kanatta oynatmaya çalışınca takımdaki yerini kaybetti ve ayrılmaya karar verdi.

Alex Ferguson Manchester United'a Barcelona'dan eski takım arkadaşı Mark Hughes'un yanına transfer etmek istese de, bu teklifi kabul etmedi ve Tottenham Hotspur'u tercih etti. Bu takımla oynadığı 3 sezonda 105 maç yaptı, 67 gol attı ve takımına FA Cup kazandırdı. Kariyeri sakatlık sonucu sona ermeden önce Japonya'ya, Nagoya Grampus Eight adlı takıma, transfer oldu. Sakatlık sonucu 23 maç oynayabildi ve 9 gol attı.

Lineker 1986'da İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi. 1991'de ise FIFA tarafından yapılan yılın futbolcusu seçiminde 3. oldu. Uzun süren kariyerine rağmen centilmenliği ile ünlendi ve futbol hayatı boyunca sarı kart dahi görmedi

İlk kez 1984 yılında İskoçya'ya karşı millî formayı giydi. 1986 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesi Türkiye'ye 3 gol attı. Dünya Kupası'nda gol kralı olarak hem bu başarıya ulaşan ilk İngiliz futbolcu oldu, hem de turnuvanın yıldız oyuncularından biri oldu. 1990'da ise 4 gol atarak İngiltere'nin yarı-finale kadar yükselmesinde rol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra BBC için TV programcılığı ve yorumculuk yapmaktadır.

En meşhur sözü: "Futbol basit bir oyundur; 22 kişinin 90 dakika topu kovaladığı sonunda her zaman Almanların kazandığı bir oyundur."

GARY LİNEKER HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1978-1984 Leicester City

1985-1986 Everton

1986-1989 Barcelona

1989-1992 Tottenham Hotspur

1992-1994 Nagoya Grampus Eight

GARY LİNEKER MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1984-1992 İngiltere

GARY LİNEKER HANGİ POZİSYONDA OYNADI?

Eski futbolcu Gary Lineker'in yeşil sahalardaki mevkisi forvetti.