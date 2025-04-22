Gaz sancısı sandı, hastaneye başvurdu: Mesanesinden dev parazit çıktı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:21

Güncelleme: 22.04.2025 - 14:21

Hindistan’da 32 yaşındaki bir adamın mesanesinden canlı ve hareket eden dev bir solucan çıkarıldı. Adamın çiğ balık tüketme alışkanlığı nedeniyle nadir görülen bir parazitle enfekte olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, yüksek ateş ve idrar yapma zorluğu şikayetleriyle hastaneye başvuran genç adamın vücudunda karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı.

Yapılan tetkiklerde, hastanın mesanesinde yaklaşık 30 cm uzunluğunda kırmızı renkte, canlı bir parazitin kıvrandığı tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan adamın vücudundan çıkarılan parazitin, bilimsel adıyla Dioctophyma renale, yani halk arasında bilinen adıyla “Dev Böbrek Kurdu” olduğu açıklandı.

ÇİĞ BALIK ALIŞKANLIĞI HAYATINA MAL OLUYORDU

Genç adamın enfeksiyona çiğ balık yeme alışkanlığı nedeniyle yakalandığı düşünülüyor. Doktorlar hastayı bu alışkanlığını bırakması konusunda uyardı.

Daha da dikkat çekici olan ise, adamın daha önce idrarında küçük solucanlar fark ettiğini ama buna rağmen çiğ balık yemeye devam ettiğini itiraf etmesi oldu.

Dev böbrek kurdu enfeksiyonları insanlarda son derece nadir görülüyor. 2019 yılında yapılan bilimsel bir taramada, tüm dünyada sadece 37 vakanın tıbbi kayıtlara geçtiği belirtildi.

Hasta, yapılan kontrollerde solucanın vücudunda yumurta bırakmadığı için herhangi bir kalıcı hasar yaşamadan tedavi edildi.