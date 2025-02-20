Porto Riko’dan Hindistan cevizi tutkunlarına özel lezzet: Tembleque tarifi

Tembleque, hindistan cevizinin yoğun aroması ve ipeksi dokusuyla hafif ama tatmin edici bir tatlıdır. Peki, Porto Riko’dan Hindistan cevizi tutkunlarına özel bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes tembleque tarifi...

Porto Riko’dan Hindistan cevizi tutkunlarına özel lezzet: Tembleque tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:24

Tembleque, yapımı son derece kolay ve lezzetli bir tatlıdır. Hindistan cevizi aromasının hafifliği ve nişastanın verdiği yumuşacık kıvamıyla damaklarda iz bırakan bir lezzet sunar. Hem hafif hem de egzotik bir tatlı arıyorsanız, mutlaka denemelisiniz. Peki, Porto Riko’dan Hindistan cevizi tutkunlarına özel bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes tembleque tarifi...

TEMBLEQUE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı hindistan cevizi sütü

½ su bardağı toz şeker

¼ su bardağı mısır nişastası

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın (üzeri için)

1 tutam tuz

TEMBLEQUE YAPILIŞI

Bir tencereye Hindistan cevizi sütünü dökün ve orta ateşte ısıtmaya başlayın.

Hindistan cevizi sütü ısınırken içine şeker ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Ayrı bir kapta mısır nişastasını 2 yemek kaşığı su ile karıştırarak iyice çözülmesini sağlayın.

Nişastalı karışımı tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Yaklaşık 5-7 dakika içinde koyulaşacaktır.

Ocaktan almadan önce vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kalıplara dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan tatlıyı en az 2 saat buzdolabında bekletin.

Tembleque'yi ters çevirerek servis tabağına alın.

Üzerine tarçın serperek sunum yapın.

Afiyet olsun!


Etiketler: #Tembleque tarifi #pratik tatlı tarifi #Porto Riko

İlgili Haberler

Boşnak mutfağının hafif tatlısı: Slatka tarifi

Boşnak mutfağının hafif tatlısı: Slatka tarifi
Lezzet şöleni: Mantı çorbası tarifi

Lezzet şöleni: Mantı çorbası tarifi
Akşam yemeğine hem sağlıklı hem de pratik bir lezzet: Kaşarlı kabak lazanya tarifi

Akşam yemeğine hem sağlıklı hem de pratik bir lezzet: Kaşarlı kabak lazanya tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler