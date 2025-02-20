Porto Riko’dan Hindistan cevizi tutkunlarına özel lezzet: Tembleque tarifi
Tembleque, hindistan cevizinin yoğun aroması ve ipeksi dokusuyla hafif ama tatmin edici bir tatlıdır. Peki, Porto Riko’dan Hindistan cevizi tutkunlarına özel bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes tembleque tarifi...
Tembleque, yapımı son derece kolay ve lezzetli bir tatlıdır. Hindistan cevizi aromasının hafifliği ve nişastanın verdiği yumuşacık kıvamıyla damaklarda iz bırakan bir lezzet sunar. Hem hafif hem de egzotik bir tatlı arıyorsanız, mutlaka denemelisiniz. Peki, Porto Riko’dan Hindistan cevizi tutkunlarına özel bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes tembleque tarifi...
TEMBLEQUE TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı hindistan cevizi sütü
½ su bardağı toz şeker
¼ su bardağı mısır nişastası
1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tarçın (üzeri için)
1 tutam tuz
TEMBLEQUE YAPILIŞI
Bir tencereye Hindistan cevizi sütünü dökün ve orta ateşte ısıtmaya başlayın.
Hindistan cevizi sütü ısınırken içine şeker ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Ayrı bir kapta mısır nişastasını 2 yemek kaşığı su ile karıştırarak iyice çözülmesini sağlayın.
Nişastalı karışımı tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Yaklaşık 5-7 dakika içinde koyulaşacaktır.
Ocaktan almadan önce vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın.
Hazırladığınız karışımı kalıplara dökün ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuyan tatlıyı en az 2 saat buzdolabında bekletin.
Tembleque'yi ters çevirerek servis tabağına alın.
Üzerine tarçın serperek sunum yapın.
Afiyet olsun!
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