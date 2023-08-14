Gazete sahibi polis baskını sebebiyle öldü
Haftalık yayınlanan gazetenin sahibinin evine polis baskını düzenlendi. Gazete sahibi, polis baskını sebebiyle yaşadığı strese dayanamayarak hayatını kaybetti.
ABD'nin Kansas eyaletinde yayınlanan haftalık gazetenin sahibi Joan Meyer, polis memurlarının bilgisayarını ve internet sağlayıcısını alıp götürmelerini gözyaşları içinde izledikten bir gün sonra fenalaşarak öldü.
Marion County Record gazetesi, 98 yaşında yaşamını yitiren gazetenin ortak sahibine ilişkin "yaşına göre sağlık durumu iyiydi" iddiasında bulundu.
Gazetenin haberine göre, Joan Meyer, polisin oğlu Eric Meyer'in banka hesap özetlerinin fotoğrafını çekmesi ve evi darmadağın bir halde bırakmasının ardından yemek yiyemez ve uyku uyuyamaz hale geldi.
Gazetenin haberinde ayrıca, polisin, muhabir ve yayıncılarının evlerine baskın yapma kararının yalnızca yasadışı olmadığını, aynı zamanda Meyer'in yaşamının sona ermesine de katkıda bulunduğunu belirtti.
Reuters, Associated Press, New York Times ve Washington Post'un da aralarında bulunduğu 30'dan fazla büyük medya kuruluşu, polise açık bir mektup yazarak "aramanın genişliği ve müdahaleciliği için hiçbir gerekçe görünmediğini" belirterek kınadı.
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