Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted'e gaz sevkiyatını durdurdu
Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğalgaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe'un ve Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.
Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması şartına işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Shell Energy Europe ve Orsted'e doğalgaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulduğu kaydedildi.
Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
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