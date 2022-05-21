Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğalgaz miktarı yüzde 26,4 düşecek

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde bugün önemli miktarda düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek" dedi.

AA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:42
Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğalgaz miktarı yüzde 26,4 düşecek
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Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğalgaz sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.

Bugün Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını dile getiren Kupriyanov, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Gazprom, dün Ukrayna üzerinden 62,4 milyon metreküp doğalgaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğalgaz hacmi düne göre yüzde 26,4 azalmış olacak.

Ukrayna, Donbas bölgesinde bulunan Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını 11 Mayıs’ta durdurmuştu.

Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu, günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.


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