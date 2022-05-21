Gazprom'un Ukrayna üzerinden gönderdiği doğalgaz miktarı yüzde 26,4 düşecek

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:42

Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğalgaz sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.

Bugün Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını dile getiren Kupriyanov, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

Gazprom, dün Ukrayna üzerinden 62,4 milyon metreküp doğalgaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğalgaz hacmi düne göre yüzde 26,4 azalmış olacak.

Ukrayna, Donbas bölgesinde bulunan Sohranovka adlı doğalgaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını 11 Mayıs’ta durdurmuştu.

Rusya, Avrupa'ya gönderdiği gazın yüzde 30'unu, günlük yaklaşık 30 milyon metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden sevk ediyordu.