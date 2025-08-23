Gazze’de felaket... 114'ü çocuk 281 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" tespitine yer verilmişti.

SALDIRILARDA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 62 BİN 622'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 308 yaralının getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 298 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 778 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 632 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 76 kişinin öldürüldüğü, 15 bin 308 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 111'inin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 622'ye, yaralıların sayısının 157 bin 673'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

DSÖ: 15 BİN 600'DEN FAZLA KİŞİ TIBBİ TAHLİYEYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kritik durumdaki kişilere yönelik tıbbi tahliyeyi desteklediği için teşekkürlerini ileten Ghebreyesus, "Gazze'de hala 3 bin 800'ü çocuk 15 bin 600'den fazla hasta, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Gazze'den ve daha fazla ülkeden tahliyelerin artırılmasına ve hayat kurtarıcı bakım sağlanmasına yardımcı olmak için erişimin artırılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İSRAİL ORDUSU, MUGAYYİR'DEKİ BASKINLARINI SÜRDÜRDÜ

Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, yerel basına yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren 30’dan fazla eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, arama yaparak eşyalara zarar verdiğini, araçları tahrip edip, sivilleri de tehditlerle sindirmeye çalıştığını belirtti.

Baskınlar sırasında İsrail ordusuna ait iş makinelerinin, beldenin doğusundaki "Refid" bölgesinden başlayarak "Kılason" mevkiine uzanan bir yolu da kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden Naim, ayrıca binlerce dönümlük zeytinlik alanın da tahrip edildiğini vurguladı.

Naim, İsrail askerlerinin daha önce de beldenin doğusundaki büyük bölümü zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinde geniş çaplı yıkım yaptığını hatırlattı.

FİLİSTİNLİLER ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR

Saldırılar nedeniyle yüzlerce belde sakininin, evlerine dönemeyerek çevredeki köylerde gecelemek zorunda kaldığını aktaran Naim şunları söyledi:

"Beldenin girişleri günlerdir kapalı tutuluyor. Ambulansların ve sivillerin giriş çıkışına izin verilmiyor. İşgalci İsrail askerleri ayrıca esnafa dükkanlarını kapattırdı ve halkın hareket alanını ciddi şekilde kısıtladı."

Naim, beldedeki gerginliğin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla daha da tırmandığını, bazı belde sakinlerinin cep telefonlarına gelen arama ve mesajlarla ölümle tehdit edildiklerini kaydetti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in beldenin doğu girişine geçen yıl çadır kurarak yerleşimcileri Mugayyir'e saldırmaya teşvik ettiğini hatırlatan Naim, Ben-Gvir’in "köyün yıkılarak sakinlerinin göçe zorlanması gerektiğini savunduğunu" aktardı.