Gazze’de hastaneler birkaç gün içinde durma noktasına gelebilir

Gazze’de insanlık felaketi geri sayımda. Şehrin kalan son hastaneleri, yakıtın tükenmesi nedeniyle birkaç gün içinde tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya.

Sağlık Bakanlığı, artık teknik çözümlerin işe yaramadığını ve hayati servislerin durmasının binlerce hasta için ölüm anlamına geleceğini duyurdu.

Bakanlık, mühendislik ve teknik düzenlemelerle sağlanan kısıtlı çalışma planlarının artık işe yaramadığını, kritik bölümlerin kapanmasının binlerce hastayı ölüme sürükleyebileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Önümüzdeki günler, hayati servislerin durmasıyla birlikte ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yakıt krizi artık kontrol edilemez bir aşamaya gelmiştir” denildi. Açıklamada, uluslararası topluma ve ilgili kurumlara, yakıt desteğinin acilen sağlanması çağrısı yinelendi.

YOĞUN BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze’ye yönelik şiddetli bombardımanını sürdürüyor. Askeri araçların, kentin güneydeki Remal ve Nasr mahalleleri ile Celile Caddesi’nin son bölümünde konuşlandığı bildirildi.

Gazze’deki sağlık kaynakları, pazartesi sabahından bu yana en az 46 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 38’inin Gazze kentinde olduğunu duyurdu.

İKİ YIL SÜREN SAVAŞIN BİLANÇOSU

İsrail, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırılarda 1.200 kişinin öldüğünü ve 251 kişinin Gazze’de rehin tutulduğunu öne sürüyor.

Gazze’deki sağlık otoriteleri ise iki yıldır süren bombardımanlarda 65 binden fazla Filistinlinin öldüğünü, ölenlerin çoğunun sivil olduğunu, bölgede açlığın yaygınlaştığını, binaların büyük bölümünün yıkıldığını ve halkın defalarca göçe zorlandığını aktarıyor.