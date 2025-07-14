Gazze'de su kuyruğunda katliam: İsrail'den 'füze arızası' açıklaması

Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda pazar günü yaşanan olayda, su doldurmak için sıraya giren siviller hedef alındı.

Reuters haber ajansına konuşan yerel sağlık görevlileri, saldırıda en az sekiz kişinin öldüğünü, 17 kişinin ise yaralandığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuktu.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı, ancak hedef alınan bölgeye yönelik füzede bir arıza yaşandığını, füzenin ‘hedefin onlarca metre uzağına’ düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri, sivillerin zarar görmesinden üzüntü duymaktadır” denildi.

Al-Awda Hastanesi'nde görevli acil servis doktoru Ahmed Abu Saifan, saldırının bir su dağıtım noktasını vurduğunu ve ölenlerin arasında altı çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Saldırı sonrasında ailesini kaybeden Anas Matar, “Teyzem, eşi ve çocuklar... Hepsi gitti. Bu çocukların ne suçu vardı? Sabahın köründe, kanlar içinde bir katliamla öldüler” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

SU HAYATİ BİR SORUN

Son haftalarda Gazze’de su krizi daha da derinleşti. Yakıt sıkıntısı nedeniyle tuzdan arındırma tesisleri ve kanalizasyon sistemleri çalışamaz hale geldi. Bu durum, halkı plastik bidonlarla su doldurabilecekleri merkezlere yöneltti. Ancak bu alanlar da artık güvenli değil.

Saldırıların yaşandığı günün ilerleyen saatlerinde Gazze’deki bir pazar yerine yapılan başka bir saldırıda da 12 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında tanınmış bir uzman olan Dr. Ahmed Kandil’in de olduğu bildirildi. İsrail ordusu bu ikinci saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ÖLENLERİN SAYISI 58 BİNİ AŞTI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Ekim 2023’te savaşın başladığı günden bu yana ölenlerin sayısı 58 bini geçti. Sadece son 24 saatte 139 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Bakanlık, bu sayılarda sivillerle savaşçıların ayrımının yapılmadığını belirtse de ölülerin yarısından fazlasının kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.