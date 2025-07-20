Gazze’de yardım bekleyenlere ateş açıldı: En az 73 Filistinli katledildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında yer alan Sudaniye bölgesinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine zırhlı araçlardan ateş açtı. Hastane kaynaklarına göre saldırıda en az 73 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yardım noktalarına yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 84’e, yaralıların ise 200’ün üzerine çıktığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden 67’sinin kuzeydeki saldırılarda öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ise sivillere ateş açtığını itiraf etti. Yapılan açıklamada, yardım almak için toplanan kalabalığa “uyarı ateşi” açıldığı, olayın soruşturulduğu belirtildi.

YARDIM NOKTALARINDA SİSTEMATİK KATLİAM

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, 27 Mayıs’tan bu yana yardım dağıtım noktalarında gerçekleştirilen sistematik saldırılarda ölenlerin sayısının 995’e, yaralananların ise 6 bin 11’e ulaştığını açıkladı.

İsrail'in Gazze’ye yardım girişini engellemesi nedeniyle bölge halkı ciddi bir insani krizle karşı karşıya. Tüm kara geçişlerini kapatan İsrail, yalnızca ABD ve İsrail destekli yardım vakıflarına sınırlı faaliyet izni veriyor. Ancak bu merkezler de zaman zaman İsrail ordusunun hedefi haline geliyor.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER ARTIYOR

Öte yandan abluka altındaki Gazze’de açlık nedeniyle ölümler artıyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açlık kaynaklı can kayıplarının toplam sayısı 86’ya yükseldi; ölenlerden 76’sı çocuk.

Açıklamada, Gazze'de gıda ve ilaç girişine izin verilmemesinin "sessiz bir katliam" anlamına geldiği vurgulandı ve sınır kapılarının derhal açılması çağrısı yapıldı.

HASTANELER FELÇ OLMUŞ DURUMDA

Saldırıların ve ablukanın sürmesiyle birlikte sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hastane kaynakları, kısıtlı imkânlarla onlarca yaralıyı aynı anda kabul etmek zorunda kaldıklarını belirtirken, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmet verilemediğini ve durumun “felaket boyutunda” olduğunu ifade etti.