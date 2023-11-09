Gazze halkı: 'Evlerimizi siyonistlere terk etmeyeceğiz'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:03

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:03

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'deki yoğun saldırıları sürerken Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı açıldı. Gazzelilerin bir kısmı, Mısır'a geçebilmek umuduyla güneye gitti ancak güneye gidenlerin bir kısmı Gazze'nin kuzeyine geri döndü.

Kudüs Haber Ağı'nda yer alan habere göre, İsrail ordusunun, Gazze'deki ilerleyişine ve aralıksız bombardımanına rağmen Gazze'nin güneyine gidenlerin bazıları geri döndü.

Gazze'de yaşayan bir Filistinli, İsrail saldırılarında hedef olma tehdidine rağmen topraklarını terk etmeyeceğini söyledi.

Israrla Gazze'de kalacağını belirten Filistinli, "Burası benim toprağım. Ben burada doğdum ve asla kimseye bırakmayacağım" ifadesinde bulundu.

Gazze'deki Al-Shati Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli şöyle konuştu:

"Beni burada tutan ne? Nereye gideceğiz ki? Burası benim toprağım. Ben burada doğdum ve burada kalacağım. Kimseye bırakmayacağım. 'Ve biz, burada öleceğiz!' Siyonistlere ya da başka birine bırakmayacağım. Burası bizim toprağımız ve yaşadığımız sürece burada kalacağız. Ya onurumuzla toprağın üzerinde başımız dik ya da bedenimiz toprağa gömülü. Bombalar, tehditler, yıkım... Bize ne olursa olsun burada kalacağız. Evlerimizi bombaladılar ve biz şimdi sığınaklardayız ancak topraklarımızda kalacağız"