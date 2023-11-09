Gazze’de ölen BM personeli sayısı 92’ye yükseldi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden BM personeli sayısının 92’ye yükseldiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:46
Gazze’de ölen BM personeli sayısı 92’ye yükseldi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı yükseldi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 1 ayın geride kaldığını belirterek, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden BM personeli sayısının 92’ye yükseldiğini açıkladı.

Lazzarini, “Bu bana çok acı veriyor. UNRWA’daki meslektaşlarımız Gazze'de öldürüldü. Onlar olmadan asla eskisi gibi olamayacağız. Bir kez daha insanlığın iyiliği için ateşkes çağrısında bulunuyorum” dedi.


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