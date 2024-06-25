Gazze için gıda güvenliği raporu yayımlandı: 'Gazzeliler yemek için kıyafetlerini takas ediyor'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:55

Rapora göre Gazze’deki durum ‘felaket’ olarak nitelendiriliyor. Raporda konu hakkında “Çatışmalar sürdüğü ve insani yardıma erişim engellendiği sürece Gazze’nin tamamında yüksek bir kıtlık riski devam ediyor” denilirken yaklaşık 2 milyon insanın risk altında olduğu kaydedildi.

AÇLIKTAN KAYNAKLI ÖLÜMLER ÖNGÖRÜLÜYOR

Rapor, Gazze’de 2 milyondan fazla insanın Eylül ayı sonuna kadar, IPC skalasına göre ‘kriz’ ‘acil durum’ veya ‘felaket’ düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor. IPC skalasında en şiddetli seviye olan ‘felaket’ durumunu yaşayacaklar ise 500 bin kişi olarak öngörülüyor. ‘Felaket’ durumu IPC tarafından “Yardım planları uygulansa bile evlerde ekstrem gıda ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmaması. Açlık, ölüm, yoksulluk ve aşırı düşük besin seviyelerinin etkin olması” olarak tanımlanıyor.

‘NÜFUSUN YÜZDE 85’İ GÜVENLİ ŞEKİLDE GIDAYA ERİŞEMİYOR’

Raporda bahsedilen diğer verilere göre Gazze’de yaşayanların yüzde 85’i gıdaya ulaşımda tehlikeye maruz kalıyor. Yüzde 57’si satmak için çöp topluyor. Yüzde 56’sı kıyafetlerini yemekle takas ediyor. Yüzde 50’si bina enkazlarında yemek arıyor. Yüzde 26’sı dileniyor ve yüzde 17’si yemek artıklarını topluyor.

‘BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET OLABİLİR’

Raporun devamında Gazze’deki durumun felakete dönüşme potansiyelinden şu ifadelerle bahsedildi:

“Gazze’deki durumun hızlıca kıtlığa dönüşme riski bulunuyor. 1,8 milyon kişinin bulunduğu alanda bugüne kadar görülmemiş seviyede bir insanlık felaketi yaşanabilir. İnsani yardım ve ticari mal taşıyan tırların Gazze’ye sevkiyatı belirsiz ve kısıtlanıyor. İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım kuruluşlarının gümrükten geçişleri izlemesine izin vererek geçiş noktalarına erişimi kolaylaştırılmalıdır.”