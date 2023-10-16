Gazze Şeridi’ndeki can kaybı 2 bin 808’e yükseldi
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 808’e, yaralıların sayısı ise 10 bin 859’a yükseldi.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı her iki tarafta da artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 808’e, yaralananların sayısının ise 10 bin 859’a yükseldiği belirtildi.
Gazze Şeridi’nde aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 37 sağlık personeli hayatını kaybederken, saldırılar sonucu Gazze Şeridi’ndeki en az 50 aile yok oldu.
İsrail tarafında ise şu ana kadar en az bin 400 kişi hayatını kaybetti, en az 3 bin 500 kişi de yaralandı.
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