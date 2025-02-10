Gazze Şeridi'ni, 'gayrimenkul' olarak niteledi: 'ABD ona sahip olacak'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:48

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:52

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde” şeklinde ifadeler kullandı.

Trump, Gazze’nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu tekrarlayarak, “Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar” dedi.

“Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diyen Trump, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve “(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD’ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da, “Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak” dedi.

Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, “Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar” diye konuştu.