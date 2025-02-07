'Gazze planı' tartışmalara neden olan Trump'tan yeni açıklama

Yayınlanma: 07.02.2025 - 21:44

Güncelleme: 07.02.2025 - 21:44

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok" yanıtını verdi.

Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.

"YATIRIMCI OLACAĞIZ"

"Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız" diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu öne sürdü.