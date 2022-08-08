Gazze-Tahran köprüsü: İslami cihat

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

İsrail-Filistin çatışması üzerine çalışmalar yürüten Dr. İlkim Büke Okyar, “Tahran’dan destek alan İslami Cihat (İC), Hamas’ın İran ile finansman akışındaki önemli kaynaklarından birisi. Gazze’de, Hamas ve İC, Filistin liderliği için bir rekabet içerisinde. Nitekim Filistin’e yönelik son saldırılarda hedef bu kez Hamas değildi” ifadelerini kullandı. İsrail’in bölgedeki Sünni Müslüman Arap ülkeleri ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açan ve 2020’de imzalanan İbrahim Anlaşmaları’nı anımsatan Büke Okyar, son saldırıların perde arkasına yönelik “ABD’nin de desteği ile anlaşma sonrası İran’a karşı güç kazanan cephenin siyasi yansımalarına” işaret etti.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

Büke Okyar, “İsrail’in sözgelimi bu kadar ‘rahat’ saldırabilmesinin altında son dönemde artan Tel Aviv-Tahran gerilminin etkisi de yatıyor” dedi. İC’nin Gazze’deki merkezinde birçok önemli kayıplar verdiğini belirten Büke Okyar, “İsrail, söz konusu anlaşmalar sonrası İran’a karşı politikalarında ulaştığı bölgesel birliktelikle bu saldırıda, Tahran’a yönelik ‘sınırlarını’ test ettiği görülüyor” yorumunda bulundu.

Mısır’ın arabuluculuk yapma girişimlerine de değinen Büke Okyar, “Bu durum beklenmedik değil. Tarihsel olarak Filistin-İsrail çatışmalarında Kahire, ortaya sıkça ‘arabulucu pozisyonu’ ile çıktı” dedi. Filistin’e saldırıların düzensiz ancak yoğun şiddette yapıldığına dikkat çeken Büke Okyar, İsrail’in istediğini aldığında ateşkese gitmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.