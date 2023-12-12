Gazze'de acı bilanço: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:31

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 67. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450 kişinin yaralandığını duyurdu.

El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralananların sayısının ise 50 bin 100’e yükseldiğini belirtti.

El-Kudra, İsrail askerlerinin ambulansları engellediğini, saldırılarda yaralananların kan kaybından ölmesine yol açtığını vurguladı.

"HASTANELERDEKİ DURUM FELAKETİN ÖTESİNDE"

El-Kudra, "Gazze'nin güneyinde bulunan hastanelerdeki durum, felaketin de ötesinde. Hastaneler yaralılara yönelik tedavi hizmeti veremiyor. Sağlık ekipleri, güneydeki hastanelerde çok sayıda ve farklı türdeki enfeksiyon vakalarına müdahale edemiyor. Uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarında 300 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği, 102 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden El-Kudra, “Türk Dostluk Kanser Hastanesi'nin hizmet dışı kalması sonucu kanser hastaları barınaklarda hayatını kaybediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hastaneyi yeniden faaliyete geçirip koruma altına alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.