Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:22
Gazze’de bir gazeteci daha öldürüldü
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İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırıda evi hedef alınan El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus ile ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, Hedrus’un ölümünün ardından İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 106’ya yükseldiği duyuruldu.

Hedrus için onlarca meslektaşı sabah saatlerinde bir araya gelerek Aksa Şehitleri Hastanesi’nin bahçesinde cenaze namazı kıldı.


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